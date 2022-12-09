Цікава річ трапилася днями. Про "бавовну" на російських аеродромах стратегічної авіації російський телевізор майже повністю промовчав. Не обговорювали це питання протягом понеділка взагалі.

В російських телеграм каналах основними були дві реакції. Одна — спроба применшити шкоду від ударів. А друга представлена телеграм-каналами близькими до Пригожина і компатріотів, з обуренням в бік Міністерства оборони РФ щодо погано захованих літаків та поганої ППО.

А ось телевізор РФ і МО РФ аж до 19-ї години понеділка, тобто цілий день, мовчали про ці удари. А далі сухо дали інформацію, що десь прилетіли безпілотники, впали й троє "зазнали смертельних поранень". Тобто, могли б приховати цей прикрий випадок, то й не розказали б. Але вже фото опублікували й телеграм написав, тому довелося вийти Конашенкову і щось таке сказати. Цей його звіт МО без коментарів показали в новинах і "60 мінут". І все.

В російських телеграм каналах основними були дві реакції. Одна — спроба применшити шкоду від ударів. А друга представлена телеграм-каналами близькими до Пригожина і компатріотів, з обуренням в бік Міністерства оборони РФ щодо погано захованих літаків та поганої ППО

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Отже, "Вставай, страна огромная" і війни з НАТО в разі атаки російських аеродромів стратегічної авіації не варто чекати. А якщо фоточки не публікувати, то можна собі спокійно нищити там літаки. А як це "не помітити" сама російська влада разом з МО РФ подбають. Тому не бачу жодних перепон для того, щоб надати ЗСУ стратегічну авіацію і ракети дальнього радіуса дії. Ніякої ескалації не буде. Головне, повторюсь, фоточки не публікувати.

Зате весь не розтрачений на аеродроми запал російські пропагандисти кинули на розповіді, як не треба йти на переговори щодо припинення війни. Той випадок, коли їх позиція цілком влаштовує.

Спеціально для Еспресо.

Про авторку. Ольга Лень, журналістка.

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