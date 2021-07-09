Як тільки ЄС визнаватиме українські сертифікати вакцинації, то охочих робити щеплення стане більше, - Радуцький

Про це повідомляє 24 канал, передає "УНІАН".

Радуцький наголосив, що наприкінці 2020 року в Україні готових щепитися було близько 43%. У 2021 їхня кількість зросла до понад 50%.



"Це дуже втішні цифри, але хотілося б 70% чи 80%, як у цивілізованих країнах. Росте довіра до Міністерства охорони здоров'я. Євросоюз нам дорікав, що треба потужніше вести рекламну кампанію. Обговорили та зійшлись на думці, що як тільки ЄС почне визнавати сертифікати вакцинації (ці перемовини на фінальній стадії), то охочих стане більше", – повідомив політик.

Радуцький наголосив, що медійно та в соцмережах антивакцинальна кампанія потужніша, ніж вакцинальна. Проте в Україні, за його словами, кількість охочих отримати імунізацію, зростає.

Радуцький пояснив, що антивакцинальна кампанія є не лише в Україні. Єдина різниця із закордоном в тому, що, наприклад, в Бельгії не хочуть вакцинуватися молоді люди, бо почули, що хвороба вражає літніх людей. В Україні молодь більш обізнана.