Мар'яна не зупиняється у своїх нападках на Залужного й сьогодні. І не тому, що не розуміє їхньої шкідливості. Хоча і це теж...

Звісно, що не вона сама є ініціаторкою кампанії інформаційного цькування військового керівництва. Нею грають інші сили.

Сьогодні з'явилося інтерв'ю секретаря РНБО України Олексія Данілова британському виданню The Times під заголовком "Путін наказав сплячим шпигунам спровокувати хаос у Києві".

Якщо зіставити усі інформаційні прояви різних представників влади за минулий тиждень, то картина, яку побачимо, виглядає дещо фантасмагорично.

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Задав тон сам президент — заявою про те, що росіяни готують проти нього третій Майдан. Голова Служби зовнішньої розвідки Олександр Литвиненко в інтерв'ю "Радіо свобода" підтвердив, що ворог взяв курс на внутрішню дестабілізацію України. Вищезгаданий Олексій Данілов вже давно публічно акцентує саме на цій загрозі.

І що ж, яка реакція?

У групи політтехнологів, які зайнялися "нейтралізацією загрози" Зеленському від Залужного шляхом маніпуляції першим і дискредитації другого це не викликало ніяких застережень. Вони в грі. Активізувалися.

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У такій ситуації важко не помітити, що загроза внутрішньої дестабілізації країни виходить саме з Офісу президента. І від зовнішнього ворога, звісно. А не від парламентської опозиції, громадських активістів чи якихось там ще "радикалів". І тим більше не від Генерального штабу чи військового командування.

Тому, руки геть від Залужного! І роти теж.

Справжня загроза згуртованості України знаходиться зараз десь у надрах офісу президента, де вже давно зосереджена вся політична боротьба.

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Про автора. Володимир Горбач, політичний аналітик Інституту Євроатлантичного співробітництва, експерт з питань зовнішньої та внутрішньої політики України

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