Як вчити англійську онлайн і отримати результат
Можливо, ви почали вивчати англійську в онлайн-форматі не з власної волі - просто так склалися обставини. І тепер розумієте, що особисто вам сидіти перед комп'ютером страшенно не цікаво, мотивація вчитися падає кожного дня, і результату немає. Така ситуація - зовсім не привід кидати навчання
Зараз ми розповімо, як вчити англійську онлайн продуктивно, із задоволенням для себе і реальним отриманням знань.
Секрети, як вчити англійську онлайн цікаво та результативно
Педагогіка — річ складна. Тому часом викладачам доводиться приділяти чимало зусиль не просто викладанню матеріалу з англійської мови, а й пошуку мотивації у студентів. І ось якими секретами вони діляться з тими учнями, яким важко вдається адаптуватися до онлайн-формату:
- Перестаньте себе картати. Це найгірше, що ви можете зробити зі своїм навчанням. Просто розслабтеся і прийміть той результат, який виходить. А краще порівнюйте себе з дитиною, яка тільки вчиться говорити.
- Ставте інші цілі. Нехай вашим кінцевим пунктом у вивченні мови онлайн залишається повне її оволодіння. Однак цю мету слід поставити і забути, зосередившись на більш простих і привабливих - спілкування з новими людьми, можливість подивитися улюблений англомовний фільм без перекладу, пошук нових друзів у соціальних мережах по всьому світу, подорожі.
- Знайдіть крутого викладача, який буде вчити вас англійської онлайн. Більшість сучасних шкіл дозволяють студентам знайомитися з викладачами до початку навчання, надають безкоштовні пробні заняття. Тож ви зможете обрати того наставника, який вам імпонує та зможе ефективно навчати мові.
І якщо хочете отримати результат, не пропускайте заняття. Навіть якщо у вас немає настрою сидіти перед комп'ютером і вчити англійську, спробуйте просто пасивно провести час перед екраном. Є ймовірність, що заняття виявиться цікавішим, ніж здавалося, і поступово ви включитеся в процес. Але й навіть за пасивного слухання ви щось та запам'ятаєте!
Чи є учні, нездатні до опанування мови
Практика показує, що вчити мови можуть абсолютно всі люди незалежно від віку. Причиною поганих результатів у стараннях є:
- Відсутність системності. Підручники з граматики та словники не допоможуть оволодіти мовою - потрібно давати собі можливість регулярно практикуватися.
- Великі перерви. Якщо відкривати підручник раз на місяць - ви навряд чи щось вивчите. Щоб опанувати мову, потрібне тотальне занурення.
- Психологічні обмеження. Найбільш важкопереборний бар'єр, оскільки страх зробити помилку або виявитися невдахою може лежати глибоко в психіці. Але якщо цілеспрямовано з ним працювати, в тому числі разом із психотерапевтом, у студентів зазвичай починають з'являтися відмінні досягнення.
Удачі - у вас точно все вийде!
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