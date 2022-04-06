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Головна війна з Росією Як впоратись з тугою за домом: Поради від РНБО України

Як впоратись з тугою за домом: Поради від РНБО України

6 квітня, 2022 середа
04:04
війна з Росією

​​​​​​​Центр протидії дезінформації при РНБО України наводить кілька порад для українців, які дуже сумують за домівкою

Про це повідомляє Еспресо.TV.

"Тривала війна може викликати втому, зневіру та апатію. Але не дозволяйте війні оселитися всередині себе. Смуток за домом - це природна реакція людини", - наголошують в РНБО.

Як впоратись з тугою за домом:
• кожну емоцію важливо прожити, а не стримувати всередині;
• придбайте річ, що нагадуватиме рідний дім;
• намагайтеся робити щось важливе для країни, друзів, знайомих і незнайомих, рідних та чужих;
• робіть будь-які прості дії чи вправи, перезавантаження мозку впорядковує думки і заспокоює;
• спробуйте створити нові сенси, наприклад, допомагаючи іншим людям;
• їжте, відпочивайте, рухайтеся;
• знайомтеся та спілкуйтеся з новими людьми;
• мрійте, що ви робитимете, коли буде безпечно й повернетесь додому.

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