Як впоратись з тугою за домом: Поради від РНБО України

Про це повідомляє Еспресо.TV.



"Тривала війна може викликати втому, зневіру та апатію. Але не дозволяйте війні оселитися всередині себе. Смуток за домом - це природна реакція людини", - наголошують в РНБО.



Як впоратись з тугою за домом:

• кожну емоцію важливо прожити, а не стримувати всередині;

• придбайте річ, що нагадуватиме рідний дім;

• намагайтеся робити щось важливе для країни, друзів, знайомих і незнайомих, рідних та чужих;

• робіть будь-які прості дії чи вправи, перезавантаження мозку впорядковує думки і заспокоює;

• спробуйте створити нові сенси, наприклад, допомагаючи іншим людям;

• їжте, відпочивайте, рухайтеся;

• знайомтеся та спілкуйтеся з новими людьми;

• мрійте, що ви робитимете, коли буде безпечно й повернетесь додому.





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