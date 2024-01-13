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Як замаринувати скумбрію в домашніх умовах? Ділимось трьома рецептами
Від того, як правильно буде замаринована скумбрія, страва на виході буде з ніжним та пряним смаком, насолодитися яким під силу кожному. Вам не потрібно купувати напівфабрикат у магазині. Пропонуємо три смачні маринади для скумбрії
Скумбрія у власному соці, посолена сухим способом
Інгредієнти:
- 2 скумбрії
- 3 столові ложки солі
- 3 горошини чорного перцю
- 3 лаврові листи
- 1 столова ложка цукру
Приготування маринаду:
- у риби відріжте голови
- випатрайте і промийте її
- на дно пластикового або скляного контейнера насипте ложку солі
- додайте перець і розкришіть лавровий лист
- сіль, що залишилася, змішайте з цукром і натріть ними скумбрію всередині і зовні
- викладіть рибу в контейнер, щільно закрийте кришкою
- заберіть у холодильник на 2–3 дні
- перед подачею промийте скумбрію під проточною водою
- підсушіть паперовими серветками.
Як засолити скумбрію в пряному розсолі
Інгредієнти:
- 2 скумбрії
- 1 літр води
- 3 столові ложки солі
- 1¹⁄₂ столової ложки цукру
- 5 горошин чорного перцю
- 5 горошин запашного перцю
- 3 зірочки гвоздики
- 3 лаврові листи
- ½ чайної ложки коріандру
Приготування:
- позбавтеся від голів, нутрощів і шкірок
- наріжте рибу шматочками, завширшки 3-4 см
- приготуйте розсіл, прокип'ятивши у воді всі приправи
- процідіть та остудіть
- викладіть рибу у пластиковий контейнер
- залийте розсолом
- залиште при кімнатній температурі на 12 годин
- потім приберіть у холодильник ще на 2-3 години.
Як засолити скумбрію у чаї
Інгредієнти:
- 4 скумбрії
- 4 столові ложки чорного чаю або 8 пакетиків
- 4 столові ложки солі
- 2 столові ложки цукру
- 1 цибулина
- 1 л води
Приготування:
- випатрайте, промийте і обсушіть скумбрію паперовими рушниками
- у півторалітровій пластиковій пляшці зріжте шийку
- засуньте рибу в пляшку хвостами вгору
- викладіть у каструлю чай, сіль, цукор та цілу очищену цибулину
- залийте водою, поставте на вогонь, закип'ятіть та процідіть
- повністю остудіть
- розчином, що вийшов, залийте скумбрію
- приберіть на 3 дні в холодильник
- щодобово повертайте рибу за хвостики, щоб вона рівномірно просолилася і набула рівного відтінку.
Смачного!
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