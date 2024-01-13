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Головна рецепти Як замаринувати скумбрію в домашніх умовах? Ділимось трьома рецептами

Як замаринувати скумбрію в домашніх умовах? Ділимось трьома рецептами

13 січня, 2024 субота
10:00
рецепти скумбрія

Від того, як правильно буде замаринована скумбрія, страва на виході буде з ніжним та пряним смаком, насолодитися яким під силу кожному. Вам не потрібно купувати напівфабрикат у магазині. Пропонуємо три смачні маринади для скумбрії

Скумбрія у власному соці, посолена сухим способом

Інгредієнти:

  • 2 скумбрії
  • 3 столові ложки солі
  • 3 горошини чорного перцю
  • 3 лаврові листи
  • 1 столова ложка цукру

Приготування маринаду:

  • у риби відріжте голови
  • випатрайте і промийте її
  • на дно пластикового або скляного контейнера насипте ложку солі
  • додайте перець і розкришіть лавровий лист
  • сіль, що залишилася, змішайте з цукром і натріть ними скумбрію всередині і зовні
  • викладіть рибу в контейнер, щільно закрийте кришкою
  • заберіть у холодильник на 2–3 дні
  • перед подачею промийте скумбрію під проточною водою 
  • підсушіть паперовими серветками.

Як засолити скумбрію в пряному розсолі

Інгредієнти:

  • 2 скумбрії
  • 1 літр води
  • 3 столові ложки солі
  • 1¹⁄₂ столової ложки цукру
  • 5 горошин чорного перцю
  • 5 горошин запашного перцю
  • 3 зірочки гвоздики
  • 3 лаврові листи
  • ½ чайної ложки коріандру

Приготування:

  • позбавтеся від голів, нутрощів і шкірок
  • наріжте рибу шматочками, завширшки 3-4 см
  • приготуйте розсіл, прокип'ятивши у воді всі приправи
  • процідіть та остудіть
  • викладіть рибу у пластиковий контейнер
  • залийте розсолом 
  • залиште при кімнатній температурі на 12 годин
  • потім приберіть у холодильник ще на 2-3 години.

Як засолити скумбрію у чаї

Інгредієнти:

  • 4 скумбрії
  • 4 столові ложки чорного чаю або 8 пакетиків
  • 4 столові ложки солі
  • 2 столові ложки цукру
  • 1 цибулина
  • 1 л води

Приготування:

  • випатрайте, промийте і обсушіть скумбрію паперовими рушниками
  • у півторалітровій пластиковій пляшці зріжте шийку
  • засуньте рибу в пляшку хвостами вгору
  • викладіть у каструлю чай, сіль, цукор та цілу очищену цибулину
  • залийте водою, поставте на вогонь, закип'ятіть та процідіть 
  • повністю остудіть
  • розчином, що вийшов, залийте скумбрію 
  • приберіть на 3 дні в холодильник
  • щодобово повертайте рибу за хвостики, щоб вона рівномірно просолилася і набула рівного відтінку.

Смачного!

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