Як запобігти можливому ВІЛ-інфікуванню в період війни. Поради від ЦГЗ 

Про це попереджають у Центрі громадського здоров'я України.

Один зі способів цьому запобігти – застосувати медикаментозну постконтактну профілактику.

Для цього треба якомога швидше, але не пізніше, ніж через 72 години після контакту з потенційно хворою особою, розпочати прийом антиретровірусних препаратів.

Про який контакт йдеться? У ЦГЗ пояснюють: передусім про незахищений секс, який супроводжується насильством, пошкодженням чи зісковзуванням презервативу. Статевий шлях передачі ВІЛ-інфекції – найбільш поширений. На жаль, з початком війни в Україні збільшилися випадки сексуального насильства, вчиненого російськими військовими.

У зону підвищеного ризику потрапляють також працівники окремих спеціальностей: медики, правоохоронці та військовослужбовці. Небезпечний збудник може передаватися внаслідок поранення гострими інструментами та зброєю, забрудненими кров'ю або іншими потенційно небезпечними біологічними рідинами. Під час бойових дій люди частіше мають контакт із кров'ю осіб, ВІЛ-статус яких невідомий. Частіше проводяться й оперативні втручання.

Як діяти, якщо такий контакт відбувся?

Спочатку необхідно продезінфікувати місце контакту: вимити з милом, потримавши під проточною водою кілька хвилин або до зупинки кровотечі. Якщо доступу до води немає, слід скористатися дезінфектором для рук.

Якщо потенційно інфікована біологічна рідина потрапила в очі, їх необхідно промити водою або фізрозчином. Не можна при цьому використовувати речовини, здатні викликати подразнення або навіть пошкодження слизової ока: мило, спирт, дезінфікуючий засіб тощо.

Якщо ймовірно заражена біологічна рідина потрапила у рот, її треба негайно виплюнути й ретельно прополоскати ротову порожнину водою чи фізрозчином.

При укусі з порушенням цілісності шкіри рекомендується промити рану водою та обробити її засобом для дезінфекції. Заборонено стискати й терти уражену ділянку, відсмоктувати кров із рани, використовувати спирт, йод чи перекис водню, накладати пов'язку, а також знімати контактні лінзи під час промивання очей, бо вони виконують функцію захисного бар'єра.

Наступний крок – якомога швидше звернутися в медичний заклад. Перші 72 години після контакту з ВІЛ-інфікованим є вирішальними для профілактики передачі цієї інфекції.

Отримати інформацію про роботу медичних закладів, які проводять медикаментозну постконтактну профілактику, можна на онлайн-платформі, розміщеній на сайті ЦГЗ, та в чат-боті у Telegram.

При виникненні запитань можна телефонувати на загальнонаціональну гарячу лінію з питань ВІЛ/СНІДу за номером 0 800 500 451, на національну гарячу лінію з запобігання домашньому насильству, торгівлі людьми і гендерній дискримінації:

або на національну гарячу лінію для дітей та молоді за номером 0 800 500 225 або 116 111:

Telegram: @CHL116111

Facebook: Національна гаряча лінія для дітей та молоді

Instagram: @childhotline_ua

Медичний працівник оцінить ризик контакту і необхідність отримання противірусних препаратів, після чого проведе тестування на ВІЛ-інфекцію, вірусні гепатити В і С. Якщо провести тестування на цей момент неможливо, це не привід відкладати медикаментозну постконтактну профілактику.

Лікар підбере схему терапії відповідно до віку пацієнта. Протягом 28 днів доведеться приймати три препарати. Вагітність не є протипоказанням до прийому цих ліків.

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