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Як стати донором крові та її компонентів. Покрокова інструкція від ЦГЗ

3 травня, 2022 вiвторок
13:08
Здоров'я донори

В Україні розробили покрокову інструкцію для тих, хто має бажання стати донором крові чи її компонентів

Інструкцію поширив Центр громадського здоров'я України.

Щоб подати заявку на донацію, перейдіть за посиланням тут. З вами зв'яжеться координатор, який повідомить, коли потрібно прийти на кровоздачу.

Кров у вас не візьмуть, якщо вам ще не виповнилося 18 років або якщо ваша вага – менше 50 кг. Зверніть увагу, що в деяких центрах служби крові вам можуть відмовити, якщо ви важите менш ніж 55-60 кг.

Донором може стати лише здорова людина. Наявність хронічних захворювань, прийом ліків або перебування на обліку (приміром, як пацієнт, який пройшов лікування від раку) вважається тимчасовим або абсолютним протипоказанням до здачі крові. З переліком тимчасових протипоказанням можна ознайомитися тут, з переліком абсолютних – тут.

Зі собою потрібно взяти паспорт. Але також можна скористатися електронними документами в додатку "Дія". 

Багато продуктів не можна їсти перед донацією. І якщо з копченою, гострою та солоною їжею все зрозуміло, то те, що не можна їсти банани, фініки, горіхи, буряк і чорницю, може стати для вас несподіванкою. Тож перед кровоздачею краще переконатися, що ваш раціон не погіршить якості крові. Для цього перейдіть за цим посиланням.

Ви не можете здавати кров регулярно. Потрібно дотримуватися чітких інтервалів між донаціями. Яких – докладно описано тут. Врахуйте, що вам потрібно буде періодично перевіряти вміст феритину в крові, що дозволить вчасно виявити та пролікувати залізодефіцитну анемію. 

За цим посиланням викладено перелік медичних закладів, де вам можуть запропонувати здати кров. Обравши вкладку "Центри по областях", ви можете вибрати ту область, в якій перебуваєте (це стосується, зокрема, внутрішньо переміщених осіб). Із закладів по Львівській області інформацію про запаси крові подає наразі лише Міський центр служби крові КНП "Перше територіальне медичне об'єднання м. Львова". Станом на ранок вівторка, 3 травня, в закладі повідомляють про малі запаси крові 0(І)Rh(+), A(II)Rh(-) та B(III)Rh(+). А от запас крові A(II)Rh(+) взагалі є критичним. 

У разі виникнення додаткових запитань можна сконтактувати з Координаційним центром DonorUA за номером 0 800 337 354. Усі дзвінки – безплатні. Щоб отримати коротку й швидку відповідь, краще контактувати через вайбер за номером (067)208 0303.

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