Як знайти та знешкодити міну: британські сапери провели тренінг для українських військових

Про це йдеться у повідомленні пресслужби британського уряду.

"Міни є однією з найбільших перешкод для Збройних Сил України. Для успіху контрнаступу, що триває, критично важливо, щоб Україна мала ресурси для боротьби з мінами; цей ретельний і спеціалізований навчальний комплекс навчає солдатів розпізнаванню боєприпасів, методам утилізації та процедурам пошуку для боротьби із саморобними вибуховими пристроями, мінами, мінами-пастками та розтяжками", — йдеться у повідомленні.

Навчання охоплює планування операції зі знешкодження мін, а також практичні заняття з очищення не тільки величезних ділянок землі, але й систем траншей, бункерів і цивільних будівель.

Солдати використовують металошукачі та комплекти для вилучення мін, а також навчаються, як адаптувати наявне обладнання на передовій. Значна частина тренувань проходить в умовах, наближених до бойових, де Збройні Сили України стикаються з мінними полями, мінами-пастками та саморобними вибуховими пристроями.

Навчальний процес, розроблений на запит з України, відбувається в Польщі й розроблений на основі відгуків українських саперів, деякі з яких служать на передовій ще з 2014 року.