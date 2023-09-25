Як знайти та знешкодити міну: британські сапери провели тренінг для українських військових
Сапери Корпусу королівських інженерів британської армії навчали українських військових виявляти та знешкоджувати міни та інші вибухонебезпечні предмети
Про це йдеться у повідомленні пресслужби британського уряду.
"Міни є однією з найбільших перешкод для Збройних Сил України. Для успіху контрнаступу, що триває, критично важливо, щоб Україна мала ресурси для боротьби з мінами; цей ретельний і спеціалізований навчальний комплекс навчає солдатів розпізнаванню боєприпасів, методам утилізації та процедурам пошуку для боротьби із саморобними вибуховими пристроями, мінами, мінами-пастками та розтяжками", — йдеться у повідомленні.
Навчання охоплює планування операції зі знешкодження мін, а також практичні заняття з очищення не тільки величезних ділянок землі, але й систем траншей, бункерів і цивільних будівель.
Солдати використовують металошукачі та комплекти для вилучення мін, а також навчаються, як адаптувати наявне обладнання на передовій. Значна частина тренувань проходить в умовах, наближених до бойових, де Збройні Сили України стикаються з мінними полями, мінами-пастками та саморобними вибуховими пристроями.
Навчальний процес, розроблений на запит з України, відбувається в Польщі й розроблений на основі відгуків українських саперів, деякі з яких служать на передовій ще з 2014 року.
- Улітку повідомлялося, що Швейцарія допоможе Україні з розмінуванням територій, а саме передасть спеціальну дистанційно керовану машину і проведе навчання для фахівців.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.56 Купівля 37.56Продаж 38.28
- EUR Купівля 40.34Продаж 41.22
- Актуальне
- Важливе