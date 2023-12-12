Як зробити шампунь вдома своїми руками. Ділимось рецептами: наш ТОП-3

Як зробити шампунь з жовтка та авокадо?

Декілька жовтків потрібно ретельно збити зі столовою ложкою олії авокадо. Після цього необхідно нанести отриману суміш на всю довжину волосся та залишити приблизно на 30 хвилин. Як тільки Ви промиєте волосся теплою водою, відчуєте, що волосся стало більш живим і здоровим. Адже саме цього результату ми й досягаємо.

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Як зробити жовтковий шампунь?

Тут нам необхідні будуть лише два яєчні жовтки. Нанести їх потрібно на прикореневу зону волосся і рівномірно розподілити по всій довжині, ретельно просякаючи ним кожну волосинку. Після цього потрібно промити волосся теплою водою. Ефект не змусить на себе довго чекати!

Всі ми знаємо, що жовток є справжньою цінністю для здоров'я людини, адже в ньому міститься багато незамінних вітамінів та мінералів. Жовток містить - вітамін А, D, E, і групу В, а також калій, магній, фосфор, лецитин. Ці речовини дуже добре впливають на відновлення та зміцнення волосся. Жовток допоможе позбутися лупи і тонізує волосся, так само зупинить випадіння і стимулює ріст.

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Як зробити дубовий шампунь?

Декілька ложок дубової кори потрібно залити 1 літром води. Отриманим відваром помийте голову. Довго використовувати подібним шампунем не рекомендується. Після 2-х місячного використання переведіть його з категорії шампунів – у категорію ополіскувачів.

Кора дуба з давніх-давен застосовується в народній медицині, але найкраще її ефект видно на волоссі. Найчастіше його рекомендують вживати людям із темним кольором волосся, адже кора дуба добре впливає на відновлення кольору волосся.

Фото: Львівська обласна рада