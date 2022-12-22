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"Якби росіяни зайшли, то це була б серйозна точка тиску": Атрошенко про рішення вивезти сім'ю з міста

22 грудня, 2022 четвер
14:45
Суспільство Владислав Атрошенко

Владислав Атрошенко, міський голова Чернігова, зауважив, чи є ще один приклад судового переслідування будь-якого чиновника за те, що вивіз дружину з двома дітьми з міста, яке було на відстані пострілу танка Т-72

Про це він розповів в етері Еспресо.

Владислав Атрошенко дав коментар щодо рішення суду про відсторонення його від посади мера Чернігова.

"Зараз розглядаються дві справи. Перша – ДБР (Державне бюро розслідувань – ред.) працює над справою щодо виїзду моєї дружини на службовому автомобілі Toyota і це розглядається як порушення, тому що залучене майно громади. А друге – НАЗК (Національне агентство з питань запобігання корупції - ред.) звинувачує мене по двох питаннях, що приховував приватний автомобіль Tesla від війни й дав доручення своєму водієві та використав його безкоштовно як драйвера для вивезення цього авто", - розказав мер Чернігова.

Владислав Атрошенко зауважив на протиріччі, тому що у липні він їхав у відрядження до Лугано (Швейцарія) на приватному авто, то тоді він нічого не порушив.

"НАЗК мене звинувачує, що я у липні почав думати, як переховати Tesla, а по іншій справі, що дружина виїхала на авто марки Toyota. Наведіть мені, хоча б ще один приклад судового переслідування будь-якого чиновника, який у ситуації перебування на відстані пострілу танка Т-72 до міста, вивіз дружину з двома дітьми на тому, що було під рукою. У них 15 хвилин було на збори. Мало того, скажу на всю Україну, як би таке було другий чи десятий раз, я прийняв би те саме рішення і навіть не вагався. Тому що, якби б росіяни зайшли у місто, то це була б дуже серйозна точка тиску і мала б великі ризики та наслідки для мене, як міського голови. У мене не було часу, я займався обороною міста, за що, до речі, був нагороджений президентом України", - пояснив Атрошенко.

  • 2 липня Атрошенко повідомив, що йому заборонили робочий в'їзд до Швейцарії, на конференцію з відновлення України та Чернігівщини зокрема.
  • 3 липня заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко натякнув, що мери, які скаржаться через заборону на виїзд з України, можуть позбутися своїх посад.
  • 7 грудня мера Чернігова Владислава Атрошенка відсторонили від посади на рік за вказівку своєму водієві вивезти за кордон автомобіль дружини. Атрошенко натомість опублікував звернення, у якому назвав таке рішення ухваленим під тиском з Офісу президента й пообіцяв подати апеляцію

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