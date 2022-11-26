У 1994 році майор ВПС США Томас Гріффіт захистив дисертацію під назвою "Стратегічні удари по національних системах електропостачання".

Він розібрав кілька кейсів атак на інфраструктуру Північної Кореї (знищено 90%, два тижні повного "блекауту"), В'єтнаму (85-90%) і Іраку (понад 90%).

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Майор Гріффіт прийшов до висновку, що атаки електромереж практично не впливають на військовий потенціал. Військові об'єкти мають найвищий пріоритет підключення до мереж, крім того, вони автономні й можуть працювати без цивільної інфраструктури.

Більш вразливе населення. Дійсно, удари по інфраструктурі збільшують невдоволення, але під час війни воно не приводить до антиурядових виступів. Навпаки, відмічаються зростання націоналізму та готовність до жертв заради перемоги.

Майор Гріффіт прийшов до висновку, що атаки електромереж практично не впливають на військовий потенціал

Найбільше від ударів по інфраструктурі страждає промисловість. Тому така стратегія може бути дуже успішною для знищення ВПК та спроможності виробляти озброєння та боєприпаси. Проте, атака інфраструктури немає сенсу, якщо озброєння та боєприпаси постачають союзники, а виробництво та ремонт військової техніки винесено за межі воюючої країни (привіт, рускіє!).

Тиск на лідерів руйнуванням інфраструктури неефективний. Будь-які поступки агресору населення сприймає як слабкість, тому ніяких політичних дивідендів чи кращої переговорної позиції руйнування інфраструктури не дає. Навпаки, руйнування цивільної інфраструктури дуже погано сприймається зовнішніми спостерігачами.

З цього майор Гріффін робить висновок, що руйнування інфраструктури не буде ефективним у війнах майбутнього і не рекомендує таку стратегію Пентагону.

Можливо, якби Суровікін вмів читати, він виніс би з цієї праці щось корисне. Але ніт...

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Про автора: Сергій Марченко, експерт ринку праці, блогер.

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