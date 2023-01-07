Якби українці були "дорослими й свідомими"...
Суспільства і політичні еліти еволюціонують не відразу і не завдяки "вжух" і магії. А ціною величезних втрат і помилок
Якщо ви чекаєте, що Зеленський чи його оточення будуть перепрошувати за неправильну позицію щодо томоса в минулому — вони цього не зроблять. Бо майже ніхто з людей не визнає публічно хибність своїх світоглядних фундаментальних переконань.
Зараз мало хто зізнається навіть в тому, що він колись голосував за Януковича чи Тимошенко. Навіть серед моїх знайомих у 1 турі 2010 всі "голосували за Ющенка", хоча я погана людина — я пам'ятаю, як вони агітували за Юлію Володимирівну чи Віктора Федоровича. Хоча політичні переконання — це другорядна похідна від світогляду.
Я пам'ятаю, як дуже багатьом зараз дуже патріотичним українцям був ок Путін, ще більше ок Лукашенко і вони не дуже співчували Грузії 2008 року. Але я це теж нікому не згадую особисто
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Я пам'ятаю, як дуже багатьом зараз дуже патріотичним українцям був ок Путін, ще більше ок Лукашенко і вони не дуже співчували Грузії 2008 року. Але я це теж нікому не згадую особисто.
Бо це абсолютно безглуздо. Це не допомагає країні ані перемогти, ані залікувати нанесені війною, кризами та потрясіннями рани. Всі люди й суспільства змінюються та еволюціонують. Часто — занадто дорогою ціною. А тикати в минуле приблизно так само ефективно, як сушити одяг під дощем.
Якби ми всі були "розумними та дорослими", 1991 року обрали б Чорновола. (Хоча зараз важко сказати що б було, але най буде).
Якби українці були "дорослими й свідомими" в 90-х, ми б вже були в ЄС і НАТО. Тоді двері було відкрито. Але ми не були.
Якби українці були "дорослими та свідомими" у 2010, то переобрали б Ющенка, хоча в мене до нього до фіга питань. І — цілком можливо — нічого з того, для чого створив передумови Янукович, не сталося б.
Суспільства і політичні еліти еволюціонують не відразу і не завдяки "вжух" і магії. А ціною величезних втрат і помилок. Тому ні, я не чекаю від політиків, від лідерів думок, від співгромадян вибачень за хибний світогляд
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Якби українці були "доросліші та свідоміші", протягом усіх 30 років вимагали б економічних реформ і лібералізації, а не тарифів "подешевше", і щоб ринку землі не було. Але так не буває.
Але так не буває. Суспільства і політичні еліти еволюціонують не відразу і не завдяки "вжух" і магії. А ціною величезних втрат і помилок.
Тому ні, я не чекаю від політиків, від лідерів думок, від співгромадян вибачень за хибний світогляд. Я чекаю від громадян і політиків того, що вони в майбутньому не будуть такими обмеженими та дурними. Чи будуть трохи менш дурними, ніж були.
До речі, я цього і від себе чекаю. Бо до себе в мене до фіга питань.
Про автора. Юрій Богданов, публіцист, спеціаліст зі стратегічних комунікацій у сфері бізнесу, державного управління та політики
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