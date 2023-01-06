Якби я був невідомим темношкірим парубком, можливо частіше б стикався з проявами расизму, - нардеп-борець Беленюк

Про це повідомляє "Трибуна".

"Я бачу безпосередньо на собі, як змінюються українці протягом цього часу. Авжеж, я не зовсім коректний приклад, тому що я наразі відома людина. Якби я просто був невідомим темношкірим парубком, можливо, я б стикався частіше з проявами расизму. Але якщо навіть зараз ми подивимося етап відбору на Євробачення, то побачимо, що виграли TVORCHI. Один з представників цього гурту є нігерійцем. Зараз люди культурно зростають, бачачи й вивчаючи різні культури. Звісно, це має свій ефект", - сказав Беленюк.

Борець виграв золото Олімпіади-2020 у категорії до 87 кг та срібло Ігор-2016 у Ріо-де-Жанейро у вазі до 85 кг. Також він є дворазовим чемпіоном світу та триразовим переможцем ЧЄ.

Читайте також: Всі свідомі атлети не мають права говорити про скрутні часи у спорті, - нардеп-борець Беленюк

Жан Беленюк у листопаді брав участь у виборах президента Національного олімпійського комітету України та програв у боротьбі за посаду чинному міністру молоді та спорту Вадиму Гутцайту.

31-річний спортсмен також входить до партії "Слуга Народу" і є народним депутатом України.

21 листопада Жан Беленюк оголосив про вихід з НОК через обрання до його складу колишніх членів ОПЗЖ, Партії регіонів та корупціонерів.

Стежте за подіями в Україні та світу разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb