Якби я був невідомим темношкірим парубком, можливо частіше б стикався з проявами расизму, - нардеп-борець Беленюк
Олімпійський чемпіон і народний депутат Жан Беленюк поділився своїми думками щодо ситуації з расизмом в Україні
Про це повідомляє "Трибуна".
"Я бачу безпосередньо на собі, як змінюються українці протягом цього часу. Авжеж, я не зовсім коректний приклад, тому що я наразі відома людина. Якби я просто був невідомим темношкірим парубком, можливо, я б стикався частіше з проявами расизму. Але якщо навіть зараз ми подивимося етап відбору на Євробачення, то побачимо, що виграли TVORCHI. Один з представників цього гурту є нігерійцем. Зараз люди культурно зростають, бачачи й вивчаючи різні культури. Звісно, це має свій ефект", - сказав Беленюк.
Борець виграв золото Олімпіади-2020 у категорії до 87 кг та срібло Ігор-2016 у Ріо-де-Жанейро у вазі до 85 кг. Також він є дворазовим чемпіоном світу та триразовим переможцем ЧЄ.
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Жан Беленюк у листопаді брав участь у виборах президента Національного олімпійського комітету України та програв у боротьбі за посаду чинному міністру молоді та спорту Вадиму Гутцайту.
31-річний спортсмен також входить до партії "Слуга Народу" і є народним депутатом України.
- 21 листопада Жан Беленюк оголосив про вихід з НОК через обрання до його складу колишніх членів ОПЗЖ, Партії регіонів та корупціонерів.
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