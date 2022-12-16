Всі свідомі атлети не мають права говорити про скрутні часи у спорті, - нардеп-борець Беленюк
Олімпійський чемпіон і народний депутат Жан Беленюк поділився своїми думками щодо війни і ситуації в українському спорті
Про це повідомляє "1+1".
"Усі свідомі спортсмени, знаючи те, в яких умовах знаходяться наші бійці на передовій та полонені, яких морять голодом, не мають права говорити про скрутні часи в спорті", - вважає Беленюк.
Нардеп також розповів, як уламок ракети упав поблизу його будинку.
"У мене є місце, в якому народився та прожив до 25 років. Туди впав уламок збитої російської ракети. І там теж повибивало шибки. А є місце, де безпосередньо живе моя мама. Це Білогородка під Києвом. Там є величезна вирва, в яку я залазив сам, аби зрозуміти величину цієї ями. Скоріш за все, що таку вирву утворили російська авіабомба, адже окупанти намагались вибити нашу артилерію. Ця вирва розташована в кілометрі від будинку моєї мами", - розповів Жан Беленюк.
Борець виграв золото Олімпіади-2020 у категорії до 87 кг та срібло Ігор-2016 у Ріо-де-Жанейро у вазі до 85 кг. Також він є дворазовим чемпіоном світу та триразовим переможцем ЧЄ.
Жан Беленюк у листопаді брав участь у виборах президента Національного олімпійського комітету України та програв у боротьбі за посаду чинному міністру молоді та спорту Вадиму Гутцайту.
31-річний спортсмен також входить до партії "Слуга народу" і є народним депутатом України.
- 21 листопада Жан Беленюк оголосив про вихід з НОК через обрання до його складу колишніх членів ОПЗЖ, Партії регіонів та корупціонерів.
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