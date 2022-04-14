Яхту російського олігарха Сулеймана Керімова вартістю $325 млн арештували у порту Фіджі
Російську суперяхту, яка прибула на Фіджі в середу, 14 квітня, затримала поліція
Про це повідомляє фіджійський телеканал FBS.
Згідно з даними телеканалу, суперяхта "Amadea" увійшла до виняткової економічної зони Фіджі без відповідного дозволу влади. Судно затримали, а поліцейські почали з'ясовувати особу власника та порт приписки.
"Яхта належить росіянину Сулейману Керимову, включеному в західний список санкцій", - стверджує телеканал.
Згідно з чинним законодавством Фіджі, для заходу в порт іноземним судам потрібно отримати дозвіл кількох державних департаментів та служб.
FBC News стверджує, що поліція Фіджі проводить розслідування, а інші зацікавлені сторони, такі як прикордонний контроль і митна служба Фіджі, допомагають їй.
Вартість 106-метрової яхти становить $325 млн. Вона була побудована компанією Lurssen у Німеччині на їх верфі в Рендсбурзі. Її інтер'єр розробляв французький дизайнерський будинок Zuretti, зовнішнім виглядом займався Еспен Оейно. Власнику її передали у 2017 році.
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