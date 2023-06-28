Про це міністр оборони України Олексій Резніков сказав у інтерв'ю Financical Times.

"Ми розуміємо, що під час гарячої фази навряд чи вдасться ухвалити одностайне політичне рішення. Але чіткий сигнал, чіткий план", - сказав він.

Резніков зазначив, що Україна єдина країна у світі, яка має бойовий досвід "стримування росіян та початку перемог зі зброєю НАТО".

"Який ще аргумент потрібен, щоб запросити Україну до НАТО?" - заявив міністр.

Зараз українські війська беруть участь у формуванні операцій для перевірки російських ліній, які Росія укріпила кількома рядами військ, мінними полями та окопами. Аналітики вважають, що кілька точок атаки спроєктовані для того, щоб тримати Росію в невизначеності щодо того, звідки буде завдано головний удар.

Водночас Резніков попередив, що запланований контрнаступ буде відрізнятися від минулорічного приголомшливого розгрому російських військ у Києві, а також у Харківській області та Херсоні.

"Не можна очікувати дива в кожній операції", - зауважив міністр.