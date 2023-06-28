"Який ще аргумент потрібен, щоб запросити Україну до НАТО?": Резніков розповів, чого чекає від саміту Альянсу у Вільнюсі
Міністр оборони Олексій Резніков закликав НАТО продовжувати підтримувати Україну на шляху до членства, але визнав, що на даному етапі ця пропозиція не буде запропонована
Про це міністр оборони України Олексій Резніков сказав у інтерв'ю Financical Times.
"Ми розуміємо, що під час гарячої фази навряд чи вдасться ухвалити одностайне політичне рішення. Але чіткий сигнал, чіткий план", - сказав він.
Резніков зазначив, що Україна єдина країна у світі, яка має бойовий досвід "стримування росіян та початку перемог зі зброєю НАТО".
"Який ще аргумент потрібен, щоб запросити Україну до НАТО?" - заявив міністр.
Зараз українські війська беруть участь у формуванні операцій для перевірки російських ліній, які Росія укріпила кількома рядами військ, мінними полями та окопами. Аналітики вважають, що кілька точок атаки спроєктовані для того, щоб тримати Росію в невизначеності щодо того, звідки буде завдано головний удар.
Водночас Резніков попередив, що запланований контрнаступ буде відрізнятися від минулорічного приголомшливого розгрому російських військ у Києві, а також у Харківській області та Херсоні.
"Не можна очікувати дива в кожній операції", - зауважив міністр.
- Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що вже звільнені ЗСУ населені пункти не були "головною подією" - це лише вступ до великого контрнаступу.
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