English Львів Головна
ua ru en
English Львів Головна
Боротьба за свободу слова
Війна з Росією: хроніка
Головна Новини Якраз тому, що війна. Рєзніков виступив за легалізацію зброї

Якраз тому, що війна. Рєзніков виступив за легалізацію зброї

26 травня, 2022 четвер
21:44
Новини Ілюстративне фото

Міністр оборони переконаний, що відповідальність за обіг зброї лежить і на державі, і на суспільстві

Про це Олексій Рєзніков написав у Facebook.

Він повідомив, що у мобільному додатку "Дія" розпочалося опитування громадян щодо їхнього ставлення до обігу зброї в Україні.

"Ті, хто слідкує за моїми висловлюваннями, знають, що я давно є послідовним прихильником лібералізації обігу зброї. Тому я підтримую ідею цього опитування і збираюся взяти у ньому участь", - заявив міністр.

"По-перше, я хочу відразу відкинути побоювання, мовляв, обговорювати цю тему й ухвалювати рішення "не на часі", бо війна. Якраз саме тому, що війна, треба нарешті ухвалити давно назрілі рішення. У тому числі – і це", - вважає Олексій Рєзніков і пояснює свою позицію.

"Коли до України вдерлися російські окупанти, десятки тисяч наших громадян, підкреслюю – десятки тисяч – отримали автоматичну зброю для захисту своїх домівок у максимально "ліберальний" спосіб. Тому що іншого способу не було. У багатьох ситуаціях це стало вирішальним чинником. Але так само виникли й проблеми, адже бажання володіти зброєю і вміння поводитись з нею безпечно, поважати зброю – це речі, які не завжди ходять разом".

Олексій Резніков вважає, що Україні потрібна не тільки лібералізація, але й легалізація обігу зброї, впорядкування цього процесу,  формування культури безпечного і відповідального ставлення до зброї.

"По-друге, закон дозволяє громадянам використовувати будь-яку зброю проти ворога. Я вважаю логічним не створювати заборони, а регулювати використання зброї через формування стрілецької культури", - написав міністр

"Побутує досить поширена фраза, що зброя робить людину вільною. Я переконаний, що зброя повинна робити людину, в першу чергу, відповідальною. Вільні та відповідальні громадяни зроблять Україну нездоланною", - підсумував Олексій Рєзніков.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

війна з Росією
Олексій Резніков
легалізація зброї
Читайте також:
Бійці Азовсталі, які покинули завод
25 травня, 2022 середа
Дружина командира полку "Азов" розповіла, в яких умовах утримуються полонені захисники Азовсталі
Андрій Дещиця
25 травня, 2022 середа
"Цілком можливо, що ракети полетять у бік Заходу": Дещиця про імовірність обстрілу Польщі Росією
газ
25 травня, 2022 середа
Європа погодилася платити Путіну за газ рублями, - The Washington Post
Київ
+18°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 34.61
    Купівля 34.61
    Продаж 35.91
  • EUR
    Купівля 36.33
    Продаж 38.11
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, четвер
26 травня
21:59
Дмитро Медведєв
Тепер буде "суверенітет". У Кремлі кажуть, що Росію принижує термін "імпортозаміщення"
21:53
Київ прапор україна
Екскурсії, виставки та патріотичний майстер-клас: День Києва святкуватимуть в умовах воєнного стану
21:42
окупанти в Маріуполі
Російські окупанти примусово депортують людей, створюючи фейкові "зелені коридори"
21:25
Пожежа у Києві
На Лівому березі Києва палають автомобілі
21:25
На фото виставка, яка відкрилась у Швеції
У Стокгольмі відкрили фотовиставку, присвячену бойовим діям на Київщині
21:21
Запорізька АЕС
Українські журналісти ідентифікували російських офіцерів, які захоплювали Запорізьку АЕС
21:19
США та Китай
США будуть розвивати співпрацю з Китаєм заради "миру, безпеки і захисту прав суверенних держав", - Блінкен
21:15
Вибухівка
На замовлення російських кураторів мешканець невизнаного Придністров’я готував теракти в Одесі
20:56
Фото з соцмережі окупанта-грабіжника
Пограбував квартиру і залишив господарям селфі. Ідентифікували ще одного рашиста-мародера
20:53
голова Луганської ОВА Сергій Гайдай
Траса Лисичанськ – Бахмут під постійним ворожим вогнем – голова Луганської ОВА
20:50
Придністров'я
Уряд невизнаного Придністров'я пішов у відставку
20:26
Михайло Подоляк
"Український прапор знову майорітиме над Херсоном. Не завтра, але швидше, ніж хтось може собі уявити", - Подоляк
20:23
Олешки секретар міськради
Окупанти викрали секретаря міськради на Херсонщині Віктора Сироту
20:22
АЗС
Через надзвичайний стан в Угорщині заборонили продавати бензин іноземцям
20:15
ВООЗ
Асамблея ВООЗ засудила Росію через широкомасштабний напад на Україну та нищення медичної інфраструктури
20:12
Росіяни активізували підготовку резервів у Бєлгородській і Воронезькій областях, щоб відновити наступ з півночі, - Генштаб
19:50
Анонс
Джазові інтерпретації з 7 регіонів України зазвучать на Еспресо 26 травня
19:47
дистанційне навчання
У тимчасово окупованому Криму рашисти планують забрати з шкільної програми вивчення англійської мови
19:42
На фото український захисник та військове озброєння
Українські війська втримали трасу Бахмут - Сєвєродонецьк, окупанти зазнали втрат і відійшли
19:20
Ексклюзив
Конгрес США
Американці розуміють: війна в Україні - це не лише війна Кремля проти Києва. Це війна Москви проти Вашингтону, - політолог Басараб
19:01
Норвегія
"Українці хочуть повернутися додому й відбудувати країну": у Норвегії фіксують зменшення потоку українських біженців
18:55
Лукашенко
Лукашенко наказав створити оперативне командування збройних сил Білорусі на українському напрямку
18:53
ракетний удар по нафтобазі
Через обстріли нафтобаз на Житомирщині і Рівненщині окупанти завдали збитків довкіллю на сотні мільйонів
18:23
Суд над російськими окупантами, що обстрілювали Харківщину
Завершився суд у справі двох російських військових, які обстрілювали Харківщину. Вони визнали вину, вирок буде оголошено 31 травня
18:23
Михайло Подоляк
Росіяни налаштовують мешканців окупованих територій проти України, - Подоляк
18:15
Третього ексвійськовослужбовця ЗСУ-зрадника засудили до 14 років позбавлення волі
18:08
Дмитро "Орест" Козацький
"Діма зателефонував мамі": Сестра азовця Дмитра Козацького (Ореста) розповіла, що брат вийшов на зв'язок
18:05
Оновлено
обстріл Харків
Харків знову обстріляли: відомо про 7 загиблих і 17 поранених
18:01
Ексклюзив
Канада може стати першою країною, яка ухвалить законопроєкт про конфіскацію майна та грошей росіян на своїй території, - посол Лариса Ґаладза
17:57
окупанти
"Доложили, что взяли Долгенькое, 3 недели назад, а мы, вон, за него воюем": окупанти брешуть керівництву про "успіхи" у війні в Україні
17:55
Ігор Додон
У Молдові суд відправив експрезидента Додона під домашній арешт, - Newsmaker
17:52
Прокурори ідентифікували ще одного російського військового, який знущався з мешканців Гостомеля
17:35
Google
Google відключає російські компанії від своїх серверів
17:30
Ексклюзив
У Сєвєродонецьку один з будинків запалав вчетверте і вп’яте
Сєвєродонецьк зазнає перехресних обстрілів з трьох боків, - голова ВЦА Стрюк
17:25
ЛНР
Очолив незаконну структуру "ЛНР": директора Старобільського райцентру зайнятості підозрюють у колабораціонізмі
17:24
На фото український прапор намальований на вулиці у Латвії
У Латвії продовжили допомогу українцям ще на 30 днів
16:58
Інфографіка
Україна росія війна
92% українців негативно ставляться до Росії, позитивно - лише 2%, - опитування
16:57
На фото школа у Таллінні в якій навчатимуться українські діти
У Таллінні відкриють школу для 800 українських дітей
16:57
зерно хліб пшениця елеватор
Туреччина домовляється з Росією та Україною про коридор для експорту зерна, – Reuters
16:56
поховання Маріуполь
Росіяни готуються розширити братську могилу в Маріуполі й використати це для інформатаки проти України, - радник мера
Більше статей
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV