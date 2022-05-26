Про це Олексій Рєзніков написав у Facebook.

Він повідомив, що у мобільному додатку "Дія" розпочалося опитування громадян щодо їхнього ставлення до обігу зброї в Україні.

"Ті, хто слідкує за моїми висловлюваннями, знають, що я давно є послідовним прихильником лібералізації обігу зброї. Тому я підтримую ідею цього опитування і збираюся взяти у ньому участь", - заявив міністр.

"По-перше, я хочу відразу відкинути побоювання, мовляв, обговорювати цю тему й ухвалювати рішення "не на часі", бо війна. Якраз саме тому, що війна, треба нарешті ухвалити давно назрілі рішення. У тому числі – і це", - вважає Олексій Рєзніков і пояснює свою позицію.

"Коли до України вдерлися російські окупанти, десятки тисяч наших громадян, підкреслюю – десятки тисяч – отримали автоматичну зброю для захисту своїх домівок у максимально "ліберальний" спосіб. Тому що іншого способу не було. У багатьох ситуаціях це стало вирішальним чинником. Але так само виникли й проблеми, адже бажання володіти зброєю і вміння поводитись з нею безпечно, поважати зброю – це речі, які не завжди ходять разом".



Олексій Резніков вважає, що Україні потрібна не тільки лібералізація, але й легалізація обігу зброї, впорядкування цього процесу, формування культури безпечного і відповідального ставлення до зброї.

"По-друге, закон дозволяє громадянам використовувати будь-яку зброю проти ворога. Я вважаю логічним не створювати заборони, а регулювати використання зброї через формування стрілецької культури", - написав міністр



"Побутує досить поширена фраза, що зброя робить людину вільною. Я переконаний, що зброя повинна робити людину, в першу чергу, відповідальною. Вільні та відповідальні громадяни зроблять Україну нездоланною", - підсумував Олексій Рєзніков.

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