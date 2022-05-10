Якщо Америка захоче перебудувати свою економіку на військову, то погано буде не лише Росії, а й Китаю, — дипломат Омелян
Дипломат Володимир Омелян переконаний, ленд-ліз показав, що Штати готові не лише словесно підтримувати Україну та демократію у світі, а й готові боротись за неї
Таку думку він висловив в етері Еспресо.
Омелян зазначив, що теперішні військові та економічні сили Штатів показують, що за потреби США можуть чинити спротив не лише РФ, а й Китаю.
"На заводі Javelin, який нещодавно відвідував Байден, всього-на-всього працює 250-260 робітників. Тобто американці цим невеликим заводом закривають всі потреби й України, а й багатьох армій світу. Якщо ж Америка захоче перебудувати свою економіку на військову, то погано буде не лише Росії, а Китаю. Це так само хороший сигнал усьому світу", – зауважив дипломат.
Також Омелян наголосив, що підписання закону про ленд-ліз показує, що Штати готові до конкретних дій, а не лише до висловлення своєї позиції щодо тих чи інших подій.
"Ленд-ліз для України – це випадок, коли демократія показує, що окрім добрих слів, має ще й кольт у своїх руках. Штати будуть арсеналом демократії у світі", – сказав він.
- Президент США Джо Байден підписав законопроєкт про ленд-ліз для України в понеділок, 9 травня
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