Якщо білоруси знову вийдуть на протести, то Лукашенка знесуть швидко, як Каддафі, - Клімкін
Колишній міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив, що в разі виходу усіх білорусів на протест проти диктатури Лукашенко "піде" так само швидко, як Муаммар Каддафі
Про він це розповів ТСН.ua.
"Коли вони зрозуміють цю емоцію, що тепер то гинуть білоруси, а не війна яку вони бачать по російських каналах. Знову можуть вийти. І це означатиме дуже швидкий, майже раптовий кінець для Лукашенка. Знесуть дуже швидко, як Каддафі", - зазначив дипломат.
За його словами, причиною мітингів у Білорусі можуть цілком стати втрати в білоруській армії й масовий перехід білорусів на українську сторону.
- 1 липня білоруська журналістка Наталія Радіна переконана, що в разі вступу Білорусі у війну проти України більшість білоруських військовослужбовців будуть здаватись в полон або загинуть.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
34.48
Купівля 34.48Продаж 35.2
-
EUR
Купівля 35.76Продаж 36.88
- Актуальне
- Важливе