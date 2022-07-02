Якщо білоруси знову вийдуть на протести, то Лукашенка знесуть швидко, як Каддафі, - Клімкін

Про він це розповів ТСН.ua.

"Коли вони зрозуміють цю емоцію, що тепер то гинуть білоруси, а не війна яку вони бачать по російських каналах. Знову можуть вийти. І це означатиме дуже швидкий, майже раптовий кінець для Лукашенка. Знесуть дуже швидко, як Каддафі", - зазначив дипломат.

За його словами, причиною мітингів у Білорусі можуть цілком стати втрати в білоруській армії й масовий перехід білорусів на українську сторону.

1 липня білоруська журналістка Наталія Радіна переконана, що в разі вступу Білорусі у війну проти України більшість білоруських військовослужбовців будуть здаватись в полон або загинуть.

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