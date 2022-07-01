Армію Білорусі в Україні чекає полон або цинкові гроби, - білоруська журналістка Радіна
Білоруська журналістка Наталія Радіна переконана, що в разі вступу Білорусі у війну проти України, більшість білоруських військовослужбовців будуть здаватись в полон або загинуть
Таку думку вона висловила в етері телеканалу "Еспресо"
"Якщо Лукашенко вирішить вступити у війну проти України, то це спровокує масові протести в Білорусі. Оскільки потрібно розуміти, що режим Лукашенка зараз тримається виключно на репресіях, а не на підтримці білорусів. Тому будь-яка криза, яка може розпочатись в Білорусі може призвести до масових протестів. Це може розпочатись після того, як почнуть діяти економічні санкції або диктатор Лукашенко вирішить вступити у війну проти України", - пояснила Радіна.
Радіна зауважила, що Лукашенко і Путін прекрасно розуміють, що вступ Білорусі у війну проти України білоруси сприймуть негативно.
"Лукашенко та Путін це прекрасно розуміють, тому й не поспішають залучати білоруську армію проти України. Я впевнена, що якщо Лукашенко віддасть наказ перетнути кордон України, що більшість військовослужбовців Білорусі буду здаватись в полон і багато білорусів просто повернуться додому в цинкових гробах, що також може спровокувати масові протести в білоруському суспільстві", - додала Радіна.
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