"Якщо буде потрібно, і зі зброєю". Для розгону мітингарів в Білорусі залучатимуть МНС

Їх попередив про це очільник відомства Вадим Синявський, передає Еспресо.TV.



"Сьогодні на МНС, в разі впровадження надзвичайного стану, покладаються завдання з охорони важливих об'єктів і припинення заворушень, якщо буде потрібно, і зі зброєю в руках", - сказав міністр у своєму зверненні до особового складу, текст якого розміщено на сайті білоруського МНС.



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При цьому Синявський обіцяв, що режим Лукашенка подбає про "правовий, соціальний та особистий захист працівників МНС, а також членів їх сімей".



Довідка



Синявський починав кар'єру у внутрішніх військах, де служив ще за СРСР.



Потім працював в службі охорони самопроглошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка.



На посаду очільника МНС РБ призначений в березні 2021 року. До того керував міліцією в Гродненській області, де, зокрема, керував розгонами мирних акцій після останніх так званих виборів президента 9 серпня 2020 року.





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