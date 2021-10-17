"Якщо буде потрібно, і зі зброєю". Для розгону мітингарів в Білорусі залучатимуть МНС
Співробітникам підрозділів Міністерства з надзвичайних ситуацій Республіки Білорусь слід готуватися до участі в придушенні антипрезидентських протестів
Їх попередив про це очільник відомства Вадим Синявський, передає Еспресо.TV.
"Сьогодні на МНС, в разі впровадження надзвичайного стану, покладаються завдання з охорони важливих об'єктів і припинення заворушень, якщо буде потрібно, і зі зброєю в руках", - сказав міністр у своєму зверненні до особового складу, текст якого розміщено на сайті білоруського МНС.
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При цьому Синявський обіцяв, що режим Лукашенка подбає про "правовий, соціальний та особистий захист працівників МНС, а також членів їх сімей".
Довідка
Синявський починав кар'єру у внутрішніх військах, де служив ще за СРСР.
Потім працював в службі охорони самопроглошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка.
На посаду очільника МНС РБ призначений в березні 2021 року. До того керував міліцією в Гродненській області, де, зокрема, керував розгонами мирних акцій після останніх так званих виборів президента 9 серпня 2020 року.
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