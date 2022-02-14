Якщо буде велика війна, то Україна залишиться існувати, а от українська олігархія - ні, - політконсультант Божко про виїзд олігархів за кордон на тлі загрози з боку РФ

Про це він заявив у ефірі програми "Тиждень з Марією Гурською" на Еспресо.TV.



"Найбільш важливе, це не те, що розцінювати цей виліт олігархів з України, як якийсь символічний крок, ніби вони знають більше за Генеральний штаб або за керівництво України чи інших держав. Я б сказав, що це акт політичної зневаги, небажання розділити важку долю зі своїми людьми в цей момент", - сказав Божко.



На його думку, якщо в країні війна, то всі, в тому числі, і багаті люди мають спільно нести цей тягар.



"Інакше після цієї війни їх тут ніхто не захоче бачити в очі. Питання не в тому, що вони там побоялися чогось і вилетіли - боятися це властиво. Проблема в тому, що в цих стратегічних умовах олігархія не стає союзником української держави, не стає додатковою опорою, а навпаки, робить все, щоб викачати більше грошей з цієї країни", - додав політконсультант.



Він додав, що здебільшого, окрім виключень, олігархи є носіями проросійського курсу і побічно можуть підігравати ворогу.



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"Якщо в Україні буде нова велика війна, то Україна все одно залишиться існувати, а от українська олігархія вже точно ні", - підсумував Божко.

За даними видання УП, українські олігархи та відомі бізнесмени залишають Україну чартерними рейсами. Наприклад, 13 лютого деякі олігархи покинули країну.