Якщо буде велика війна, то Україна залишиться існувати, а от українська олігархія - ні, - політконсультант Божко про виїзд олігархів за кордон на тлі загрози з боку РФ
Політконсультант Ярослав Божко вважає "актом зневаги" інформацію про виліт низки бізнесменів та олігархів з України на тлі можливого повномасштабного вторгнення РФ
Про це він заявив у ефірі програми "Тиждень з Марією Гурською" на Еспресо.TV.
"Найбільш важливе, це не те, що розцінювати цей виліт олігархів з України, як якийсь символічний крок, ніби вони знають більше за Генеральний штаб або за керівництво України чи інших держав. Я б сказав, що це акт політичної зневаги, небажання розділити важку долю зі своїми людьми в цей момент", - сказав Божко.
На його думку, якщо в країні війна, то всі, в тому числі, і багаті люди мають спільно нести цей тягар.
"Інакше після цієї війни їх тут ніхто не захоче бачити в очі. Питання не в тому, що вони там побоялися чогось і вилетіли - боятися це властиво. Проблема в тому, що в цих стратегічних умовах олігархія не стає союзником української держави, не стає додатковою опорою, а навпаки, робить все, щоб викачати більше грошей з цієї країни", - додав політконсультант.
Він додав, що здебільшого, окрім виключень, олігархи є носіями проросійського курсу і побічно можуть підігравати ворогу.
Читайте також: Фірташ написав статтю, у якій закликав Україну відмовитись від членства в НАТО
"Якщо в Україні буде нова велика війна, то Україна все одно залишиться існувати, а от українська олігархія вже точно ні", - підсумував Божко.
- За даними видання УП, українські олігархи та відомі бізнесмени залишають Україну чартерними рейсами. Наприклад, 13 лютого деякі олігархи покинули країну.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
28.23
Купівля 28.23Продаж 28.86
-
EUR
Купівля 31.98Продаж 32.8
- Актуальне
- Важливе