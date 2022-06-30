Якщо чесно, це дуже смішно. Олаф Шольц відповів Путіну на його заяви про "імперіалізм НАТО"
Канцлер Німеччини назвав безглуздими звинувачення російського президента про "імперські амбіції" НАТО
Про це Шольц сказав після завершення саміту Альянсу у Мадриді.
"Чесно кажучи, це досить смішно", – сказав Шольц після саміту НАТО в Берліні. НАТО є оборонним альянсом, не атакує інші країни й не становить загрози нікому в сусідстві, — пояснив очільник ФРН.
"Насправді це Путін зробив імперіалізм метою та об’єктом своєї політики", - наголосив канцлер ФРН.
- 30 червня Путін виправдовував агресію тим, що "Захід використовує України для стримування Росії".
- 30 червня президент США Джо Байден заявив, що сказав Путіну: "Якщо він вторгнеться до України, світ об'єднається проти агресії".
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
34.39
Купівля 34.39Продаж 35.15
-
EUR
Купівля 35.75Продаж 36.94
- Актуальне
- Важливе