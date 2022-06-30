Про це Шольц сказав після завершення саміту Альянсу у Мадриді.

"Чесно кажучи, це досить смішно", – сказав Шольц після саміту НАТО в Берліні. НАТО є оборонним альянсом, не атакує інші країни й не становить загрози нікому в сусідстві, — пояснив очільник ФРН.

"Насправді це Путін зробив імперіалізм метою та об’єктом своєї політики", - наголосив канцлер ФРН.

30 червня Путін виправдовував агресію тим, що "Захід використовує України для стримування Росії".

30 червня президент США Джо Байден заявив, що сказав Путіну: "Якщо він вторгнеться до України, світ об'єднається проти агресії".

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