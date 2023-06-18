Про це в ефірі Еспресо заявив ізраїльський політолог Михайло Пелліверт.

"В Ізраїлі ходили чутки, що чи Польща, чи Словаччина, чи одна з країн Балтії попросили керівництво країни закупати танки, які Ізраїлю вже не потрібні. Нібито одна із країн попросила скупити танки, натякаючи на те, що вони можуть бути передані третій країні. Мене це сильно здивувало, тому що, якщо Ізраїль вирішив злізти з цього нейтралітету і напряму готовий продавати свою зброю в одну із європейських країн, розуміючи, куди вона потрапить - це без сумніву принципова зміна нашої політики нейтралітету. Є багато підтверджень, що ізраїльські протитанкові системи уже помічені на полі бою. Я не можу ні підтвердити, ні спростувати інформацію щодо танків, але я майже впевнений, що якщо це робиться, то це одне із питань домовленостей між США та Ізраїлем", - вважає він.