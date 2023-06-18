Якщо Ізраїль готовий продавати танки, розуміючи, що вони опиняться в Україні - це принципова зміна політики нейтралітету, - ізраїльський політолог Пелліверт
Якщо Ізраїль продасть танки, розуміючи, що вони опиняться в Україні - це змінить політику нейтралітету країни. Це можуть бути домовленості між США та Ізраїлем
Про це в ефірі Еспресо заявив ізраїльський політолог Михайло Пелліверт.
"В Ізраїлі ходили чутки, що чи Польща, чи Словаччина, чи одна з країн Балтії попросили керівництво країни закупати танки, які Ізраїлю вже не потрібні. Нібито одна із країн попросила скупити танки, натякаючи на те, що вони можуть бути передані третій країні. Мене це сильно здивувало, тому що, якщо Ізраїль вирішив злізти з цього нейтралітету і напряму готовий продавати свою зброю в одну із європейських країн, розуміючи, куди вона потрапить - це без сумніву принципова зміна нашої політики нейтралітету. Є багато підтверджень, що ізраїльські протитанкові системи уже помічені на полі бою. Я не можу ні підтвердити, ні спростувати інформацію щодо танків, але я майже впевнений, що якщо це робиться, то це одне із питань домовленостей між США та Ізраїлем", - вважає він.
- За даними ЗМІ, Ізраїль веде переговори щодо продажу свого танка Merkava двом країнам, одна з яких розташована в Європі. Ізраїльське видання Ynet повідомляє, що йдеться про продаж сотень танків. Танки Merkava Mark 2 і 3, щодо яких йдеться, були виготовлені в Ізраїлі в 1980-х і 1990-х роках і останніми роками були виведені з експлуатації.
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