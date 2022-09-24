Таку думку він висловив в етері Еспресо.



Політолог прокоментував, які країни можуть визнати псевдореферендум Росії на тимчасово окупованих територіях України: "Потенційно визнати "референдуми" можуть КНДР, Сирія, Еритрея, Нікарагуа і не виключаю, що цього разу може бути чітка позиція Лукашенка, що тепер він визнає всі російські анексії".



Володимир Воля зауважив, щодо інших держав, то кардинальних змін не буде у порівнянні з позиціями, які були під час голосування на Генасамблеї ООН 2 березня 2022 року, коли держави закликали РФ припинити військові дії та вивести російська війська за кордони України.



"Щодо Китаю, то керівництву у Пекіні потрібно всіма способами звертати увагу, що насправді Путін може стати "батьком" навіть не просто незалежності Тайваню, але й де чого більшого. Якщо Китай прямо не засудить ці фокуси Путіна з "референдумами", то так само і Тайвань може сказати, що вони готують референдум про, припустимо, що б стати черговим штатом США і відразу сховатися під ядерний щит Сполучених Штатів. І такий сценарій може бути. Тому тут потрібно дуже уважно звертати увагу всім урядам країн, що зараз займають нейтральну позицію, що такі фокуси з територіальною підпорядкованістю та анексія за допомогою ядерної зброї – це троянський метод, який одного разу може бути застосований і до них", - підкреслив Воля.

24 вересня президент США Джо Байден заявив, що Вашингтон засуджує псевдореферендуми та ніколи не визнає анексію українських територій Росією

Також речник президента Туреччини Реджепа Тайїпа Ердогана Ібрагім Калин заявив, що Анкара не визнаватиме результати псевдореферендумів про приєднання Херсонської, Запорізької, Донецької та Луганської областей до Росії

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