Якщо Китай не засудить фокуси Росії з "референдумами", то Путін може стати "батьком" незалежності Тайваню, - політолог-міжнародник Воля
Володимир Воля, політолог-міжнародник, зазначив, що подібні фокуси з територіальною підпорядкованістю та анексія за допомогою ядерної зброї – це троянський метод, який одного разу може бути застосований до країн, що займають нейтральну позицію щодо цих псевдореферендумів
Таку думку він висловив в етері Еспресо.
Політолог прокоментував, які країни можуть визнати псевдореферендум Росії на тимчасово окупованих територіях України: "Потенційно визнати "референдуми" можуть КНДР, Сирія, Еритрея, Нікарагуа і не виключаю, що цього разу може бути чітка позиція Лукашенка, що тепер він визнає всі російські анексії".
Володимир Воля зауважив, щодо інших держав, то кардинальних змін не буде у порівнянні з позиціями, які були під час голосування на Генасамблеї ООН 2 березня 2022 року, коли держави закликали РФ припинити військові дії та вивести російська війська за кордони України.
"Щодо Китаю, то керівництву у Пекіні потрібно всіма способами звертати увагу, що насправді Путін може стати "батьком" навіть не просто незалежності Тайваню, але й де чого більшого. Якщо Китай прямо не засудить ці фокуси Путіна з "референдумами", то так само і Тайвань може сказати, що вони готують референдум про, припустимо, що б стати черговим штатом США і відразу сховатися під ядерний щит Сполучених Штатів. І такий сценарій може бути. Тому тут потрібно дуже уважно звертати увагу всім урядам країн, що зараз займають нейтральну позицію, що такі фокуси з територіальною підпорядкованістю та анексія за допомогою ядерної зброї – це троянський метод, який одного разу може бути застосований і до них", - підкреслив Воля.
- 24 вересня президент США Джо Байден заявив, що Вашингтон засуджує псевдореферендуми та ніколи не визнає анексію українських територій Росією
- Також речник президента Туреччини Реджепа Тайїпа Ердогана Ібрагім Калин заявив, що Анкара не визнаватиме результати псевдореферендумів про приєднання Херсонської, Запорізької, Донецької та Луганської областей до Росії
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