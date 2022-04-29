Якщо Лукашенко не говорить мовою своєї країни, то він може і не розуміти слова гімну, що білоруси мирні люди, - екстренер "Динамо" Хацкевич
Колишній тренер київського "Динамо" Олександр Хацкевич звинуватив президента Білорусі Олександра Лукашенка в тому, що він не розмовляє білоруською мовою
Про це повідомляє YouTube-канал "Бомбардир".
За словами Хацкевича, Лукашенко - співучасник Путіна і РФ, які розв'язали війну в Україні.
"Якщо президент країни не розмовляє своєю мовою, то він може й слова гімну не до кінця розуміти. Не розуміти, що білоруси – це все-таки мирні люди. Якщо летять ракети з Білорусі, якщо злітають літаки, базується важка техніка та артилерія, то ти вже співучасник цього", – сказав Хацкевич.
48-річний Олександр Хацкевич працював у київському "Динамо" з червня 2017 до серпня 2019 року та привів команду до двох перемог у Суперкубку України. Під його керівництвом команда тричі фінішувала другою у чемпіонаті України та не змогла жодного разу пробитися до групового раунду Ліги чемпіонів.
Після звільнення з "Динамо" Хацкевич переїхав у Росію для роботи у волгоградському "Роторі", де пропрацював 1,5 роки.
З 2010 до 2014 року Хацкевич очолював молодіжну команду "Динамо". У 2014 - 2016 роках був головним тренером збірної Білорусі. Також тренував мінське "Динамо" та "Вітебськ".
У 2010-2011 роках Хацкевич працював асистентом головного тренера збірної України.
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