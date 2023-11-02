Тому вимагаю від антикорупційних органів розслідувати справу цього чиновника, про родинні зв’язки якого з країною-агресором нещодавно розповіли журналісти Bihus.Info. Відповідні заяви я вже адресував Національному агентству з питань запобігання корупції, Державному бюро розслідувань та Національному антикорупційному бюро України.

У своїх зверненнях я наголошую, що 2018 року, під час свого візиту в Київ, теща Тишлека, Марія Балакай, здійснила купівлю двокімнатної квартири в ЖК Новопечерські Липки. Після оформлення вона виписала довіреність на Олександру Балакай, передавши право розпоряджатися нерухомістю, і повернулася до Росії. Крім того, Дмитро Тишлек у вересні-жовтні 2023 року був багаторазово помічений в одному з елітних котеджних містечок під Києвом. Будинок на 300 кв.м записаний на імʼя Наталії Нечепоренко. За даними журналістів, навесні 2022 року Дмитро Тишлек виїжджав за кордон на автівці чоловіка Наталії Нечепоренко — Віталія, а навесні 2023 року подружжя виписувало на Тишлека довіреності.

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Я припускаю, що під час повномасштабної війни, після ймовірних перевірок перед призначенням на посаду, в дружини та інших родичів заступника голови Національної поліції України Дмитра Тишлека, ймовірно, є чинне громадянство країни-терориста. Сам Дмитро Тишлек проживає в будинку та користується автомобілем родини партнера очільника ростовського кримінального угруповання.

Я переконаний, що на керівні посади в правоохоронні органи повинні приходити професіонали з мотивацією працювати на користь суспільства, а не задля власного збагачення. Якщо МВС самотужки не може впоратися з "тишлеками", то за це має взятися громадськість.

Закликаю відповідні органи негайно дати правову оцінку та розпочати розслідування обставин, за результатом яких — вжити жорсткі рішення як щодо заступника голови Нацполіції України Дмитра Тишлека, так і щодо керівництва Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції.

Фото: Facebook Юрія Гудименка

Про автора. Юрій Гудименко, військовослужбовець, голова ГО "Українське об’єднання "Мрія", та експерт Тимчасової спеціальної комісії Верховної Ради України по роботі з поневоленими народами РФ

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