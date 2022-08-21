Якщо НАТО не захистить сербів у Косові, це зробимо ми, - Вучич
Президент Сербії Александар Вучич у телевізійному зверненні розкритикував дії миротворців НАТО в Косові, заявивши, що його держава готова сама захистити сербське населення в частково визнаній країні
Про це повідомили на сайті АР.
"Нам нікуди йти, ми загнані в кут. Ми захистимо наших людей від переслідувань і погромів, якщо НАТО не хоче цього робити", - заявив Вучич.
Окрім цього, він додав, що потрібно зупинити прибуття в північну частину Косова косовсько-албанських "угруповань", не навівши жодних доказів.
Також Вучич повторив, що Косово нібито хоче "остаточно прибрати сербський народ" зі своєї території, а лідери частково визнаної держави "лише зацікавлені в усуненні будь-якого сліду сербської держави в Косово".
- 31 липня 2022 року поліція Косово у відповідь на барикадування етнічними сербами двох контрольно-пропускних пунктів на кордоні з Сербією призупинила їхню діяльність.
- 1 серпня У Косово відклали на місяць перереєстрацію документів сербів, на кордоні Сербії та Косова зникли всі барикади й відновився рух.
- 12 серпня президент Сербії заявив, що уряд Косово нібито готується до "ліквідації" сербського населення у північних районах країни.
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