Якщо не буде обстрілу. У Міненерго заявили, що українці можуть розраховувати на кілька днів безперебійного світла на свята
Під час новорічних свят Росія може спробувати завдати нового удару по енергосистемі України
Про це заявив міністр енергетики Герман Галущенко в ефірі телемарафону.
За його словами, датою наступного масованого обстрілу України з боку РФ може стати Новий рік – з 31 грудня на 1 січня.
"Росіяни не відмовилися від обстрілу енергосистеми. Вони прив’язуються до певних дат. І, можливо, Новий рік – це одна з таких дат, коли вони намагатимуться максимально завдати шкоди нашій енергосистемі", – наголосив він.
За словами Галущенка, за відсутності масованого обстрілу українці можуть розраховувати на кілька днів безперебійного енергопостачання під час новорічних свят. Він додав, що щодня ситуація в енергосистемі України налагоджується. Вдається збільшити виробництво електроенергії та доставити її споживачам.
- Раніше міністр енергетики заявив, що Україна стабілізує енергосистему до літа, якщо не буде нових обстрілів зі сторони Росії.
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