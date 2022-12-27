Якщо не буде обстрілу. У Міненерго заявили, що українці можуть розраховувати на кілька днів безперебійного світла на свята

Про це заявив міністр енергетики Герман Галущенко в ефірі телемарафону.

За його словами, датою наступного масованого обстрілу України з боку РФ може стати Новий рік – з 31 грудня на 1 січня.

"Росіяни не відмовилися від обстрілу енергосистеми. Вони прив’язуються до певних дат. І, можливо, Новий рік – це одна з таких дат, коли вони намагатимуться максимально завдати шкоди нашій енергосистемі", – наголосив він.

За словами Галущенка, за відсутності масованого обстрілу українці можуть розраховувати на кілька днів безперебійного енергопостачання під час новорічних свят. Він додав, що щодня ситуація в енергосистемі України налагоджується. Вдається збільшити виробництво електроенергії та доставити її споживачам.

Раніше міністр енергетики заявив, що Україна стабілізує енергосистему до літа, якщо не буде нових обстрілів зі сторони Росії.

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