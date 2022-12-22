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Без нових обстрілів з боку РФ Україна стабілізує енергосистему до літа, - міністр енергетики Галущенко

22 грудня, 2022 четвер
17:36
Суспільство енергосистема

Міністр енергетики заявив, що Україна стабілізує енергосистему до літа, якщо не буде нових обстрілів зі сторони Росії

Про це в інтерв’ю Forbes розповів міністр енергетики України Герман Галущенко.

"Швидкість відновлення пов’язана з обстрілами. Якщо обстрілів не буде, навіть з урахуванням вже пошкодженої генерації, ми стабілізуємо систему до літа. Ми маємо перелік рішень, які дозволять це зробити", - сказав Галущенко.

Міністр наголосив, що нині в Україні ситуація з енергосистемою складна. Зокрема після обстрілів Києва 19 грудня.

"Тому в Києві зараз - найскладніша ситуація. Вона потроху покращується. Сьогодні доступної потужності вже більше, ніж вчора", - заявив Галущенко та додав, що столиця не від'єднана від енергосистеми, а цілісна.

Щодо імпорту електроенергії, то за словами Геращенка, це "можлива опція". 

"Ми вже тестували імпорт у невеликих обʼємах. Ми зараз опрацьовуємо механізми, які дозволять суттєво збільшити імпорт електроенергії. Зараз це 600 МВт - день, 700 МВт - ніч. Технічно можливість набагато більша - 1,6-2 ГВт", - розповів міністр енергетики України.

Галущенко розповів, що також серед рішень - мобільні електростанції потужністю до 50 МВт, які допоможуть заживлювати електростанції та дадуть додаткову потужність системі. В Україні є виробники таких станцій.

На питання, чи продовжить РФ бити по енергосистемі після завершення опалювального сезону, Галущенко відповів: "Я сподіваюся, що наші Збройні Сили допоможуть їм зупинитися".

  • 1 грудня у ДТЕК заявляли, що Росії не вдасться реалізувати свої плани з повного відключення України від електроенергії.
  • Уночі ворог 19 грудня атакував Київ та область "шахедами". Силам ППО вдалося збити 18 безпілотників, проте є влучання в об’єкти критичної інфраструктури.
  • На ранок 21 грудня в енергосистемі України зберігався значний дефіцит потужностей. Усі області отримали ліміти споживання електроенергії, перевищення споживання яких призводить до аварійних обмежень.
  • Гендиректор постачальника електроенергії Yasno Сергій Коваленко повідомив, що на вечір 21 грудня ситуація з постачанням електроенергії у столиці – найскладніша у країні.
  • Станом на 21 грудня Державна інспекція енергетичного нагляду під час першого етапу позапланових перевірок обленерго зафіксувала 193 порушення при застосуванні графіків відключень електроенергії.  
  • 22 грудня Шмигаль припустив, що вихід із найскладнішого випадку блекауту, за підрахунками українських енергетиків, може зайняти від семи до десяти днів. 
  • З початку повномасштабного вторгнення українські енергетики частково відновили подачу світла на 78% пошкоджених армією РФ високовольтних підстанціях. 

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