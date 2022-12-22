Про це в інтерв’ю Forbes розповів міністр енергетики України Герман Галущенко.

"Швидкість відновлення пов’язана з обстрілами. Якщо обстрілів не буде, навіть з урахуванням вже пошкодженої генерації, ми стабілізуємо систему до літа. Ми маємо перелік рішень, які дозволять це зробити", - сказав Галущенко.

Міністр наголосив, що нині в Україні ситуація з енергосистемою складна. Зокрема після обстрілів Києва 19 грудня.

"Тому в Києві зараз - найскладніша ситуація. Вона потроху покращується. Сьогодні доступної потужності вже більше, ніж вчора", - заявив Галущенко та додав, що столиця не від'єднана від енергосистеми, а цілісна.

Щодо імпорту електроенергії, то за словами Геращенка, це "можлива опція".

"Ми вже тестували імпорт у невеликих обʼємах. Ми зараз опрацьовуємо механізми, які дозволять суттєво збільшити імпорт електроенергії. Зараз це 600 МВт - день, 700 МВт - ніч. Технічно можливість набагато більша - 1,6-2 ГВт", - розповів міністр енергетики України.

Галущенко розповів, що також серед рішень - мобільні електростанції потужністю до 50 МВт, які допоможуть заживлювати електростанції та дадуть додаткову потужність системі. В Україні є виробники таких станцій.

На питання, чи продовжить РФ бити по енергосистемі після завершення опалювального сезону, Галущенко відповів: "Я сподіваюся, що наші Збройні Сили допоможуть їм зупинитися".