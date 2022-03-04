Якщо не закриєте небо над нами, воно закриється для всієї планети, - Олег Покальчук

Про це соціальний і військовий психолог Олег Покальчук написав на своїй фейсбук-сторінці, звертаючись до громадян західних держав,передає Еспресо.TV.

Він зазначив, що від моменту захоплення російськими військами Чорнобильського радіоактивного могильники ядерних відходів і танкового обстрілу, підпалу та захоплення Запорізької атомної електростанції в зоні бойових дій опинився весь світ.

"Поки що статус західного світу - це статус заручника і жертви. Двадцять років Путін дресирував політиків ваших країн з допомогою ядерного шантажу і дешевих нафти і газу. І ці люди переконували вас, що Грузія і Україна - це другорядні країни. Їхня доля не торкне вас особисто, якою б трагічною вона не була. І от цей час настав для вас особисто", - заявив Покальчук.

За його словами, війна в Україні від моменту захоплення ядерних об’єктів людьми, з дитинства позбавленими совісті, інтелекту і критичного мислення, перетворилася на Третю світову війну, “Війну шостого покоління”, New Generation War.

"Ми попереджали про її можливість, про гітлерівську ментальність сучасної Росії. Але ви називали нас "радикалами" і носіями "мови ненависті", і піддавали позитивній дискримінації за вирази наших власних національних почуттів. Тепер ця війна сама йде до вас із власною мовою ненависті і думками ненависті, на яких вихована вся сучасна Росія. Кілька поколінь російських людей, які ненавидять вас просто тому, що ви є", - констатував соціальний і військовий психолог.

Звертаючись до громадян західних держав, він також зауважив, що "ви не здатні зрозуміти, з ким ви маєте справу в особі Путіна".

"Путін - психічно хвора людина, і це більше не метафора, а очевидність для всіх фахівців. Мовою психіатрії це називається “параноїдний психоз”, кожен психіатр легко зауважить всі клінічні ознаки. В такому стані домінантною поведінкою є лише максимальна агресія до всього зовнішнього світу, тому що хворий вважає, що весь світ йому загрожує. І треба вдарити першим", - наголосив Покальчук.

Він також додав, що Україна не підкориться Путіну за жодних обставин.

"Тоді, якщо російським військам доведеться відступати, то їхній божевільний головнокомануючий підірве наші атомні станції. І якщо ви не закриєте нам небо зараз, воно впаде на ваші голови. Не кажіть потім, що ми вас не попереджали", - резюмував соціальний і військовий психолог.

Нагадаємо, Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що на екстреній зустрічі НАТО у Брюсселі 4 березня ставили питання про створення над Україною безпольотної зони, але серед союзників не погодилися на цей крок.