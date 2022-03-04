"На нас відповідальність - запобігти ескалації": генсек НАТО Столтенберг про відмову країн Альянсу забезпечити безпольотну зону над Україною

Про це повідомляє Європейська правда.



"Про це згадували. Але союзники погодилися, що нам не потрібно, щоб літаки НАТО перебували в українському повітряному просторі, або щоб війська НАТО заходили на територію України", - сказав він.



На уточнювальні запитання українських журналістів, чи може ще Альянс переглянути позицію, генсек НАТО натякнув, що це рішення неможливе.



"На нас відповідальність запобігти ескалації цієї війни і поширення її за межі України, тому що тоді ситуація стане ще більш небезпечною. Тому ми чітко сказали, що не будемо втручатися ні на суші, ні у повітряному просторі. Єдиний спосіб забезпечити безпольотну зону - відправити винищувачі НАТО у повітряний простір України і забезпечувати безпольотну зону, збиваючи російські літаки. Якби ми це зробили, це може вилитися у повномасштабну війну в Європі, в яку будуть втягнуті ще більше країн, і це спричинить ще більші страждання", - пояснив Столтенберг.



Він додав, що тому країни-члени НАТО здійснюють на Росію жорсткий тиск санкціями і надають допомогу Україні, але не хочуть залучати свої сили напряму.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський вимагає від світових лідерів негайного посилення санкцій проти держави–ядерного терориста та просить закрити небо над Україною.

Вночі на 4 березня російські окупанти атакували найбільшу в Європі Запорізьку АЕС. Внаслідок атаки горів учбово-тренувальний корпус, відключено третій енергоблок.

найбільшу в Європі Запорізьку АЕС. Внаслідок атаки горів учбово-тренувальний корпус, відключено третій енергоблок. Станом на зараз пожежу на Запорізькій АЕС загасили .

Президент Зеленський закликав Захід прокинутись і відреагувати на обстріли росіян Запорізької АЕС: "Держава-терорист вдалася до ядерного терору. Якщо буде вибух - це кінець Європі".

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