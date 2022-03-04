Львів Головна
ua ru
Львів Головна
Війна з Росією: хроніка
Головна Новини "На нас відповідальність - запобігти ескалації": генсек НАТО Столтенберг про відмову країн Альянсу забезпечити безпольотну зону над Україною

"На нас відповідальність - запобігти ескалації": генсек НАТО Столтенберг про відмову країн Альянсу забезпечити безпольотну зону над Україною

4 березня, 2022 п'ятниця
16:52
Новини Єнс Столтенберг

Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що на екстреній зустрічі НАТО у Брюсселі 4 березня ставили питання про створення над Україною безпольотної зони, але серед союзників не погодилися на цей крок

Про це повідомляє Європейська правда.

"Про це згадували. Але союзники погодилися, що нам не потрібно, щоб літаки НАТО перебували в українському повітряному просторі, або щоб війська НАТО заходили на територію України", - сказав він. 

На уточнювальні запитання українських журналістів, чи може ще Альянс переглянути позицію, генсек НАТО натякнув, що це рішення неможливе.

"На нас відповідальність запобігти ескалації цієї війни і поширення її за межі України, тому що тоді ситуація стане ще більш небезпечною. Тому ми чітко сказали, що не будемо втручатися ні на суші, ні у повітряному просторі. Єдиний спосіб забезпечити безпольотну зону - відправити винищувачі НАТО у повітряний простір України і забезпечувати безпольотну зону, збиваючи російські літаки. Якби ми це зробили, це може вилитися у повномасштабну війну в Європі, в яку будуть втягнуті ще більше країн, і це спричинить ще більші страждання", - пояснив Столтенберг. 

Він додав, що тому країни-члени НАТО здійснюють на Росію жорсткий тиск санкціями і надають допомогу Україні, але не хочуть залучати свої сили напряму.

  • Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський вимагає від світових лідерів негайного посилення санкцій проти держави–ядерного терориста та просить закрити небо над Україною.
  • Вночі на 4 березня російські окупанти атакували найбільшу в Європі Запорізьку АЕС. Внаслідок атаки горів учбово-тренувальний корпус, відключено третій енергоблок. 
  • Станом на зараз пожежу на Запорізькій АЕС загасили.
  • Президент Зеленський закликав Захід прокинутись і відреагувати на обстріли росіян Запорізької АЕС: "Держава-терорист вдалася до ядерного терору. Якщо буде вибух - це кінець Європі".

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Читайте також:
окупанти
3 березня, 2022 четвер
Окупанти намагаються наступати й обстрілюють цивільні об'єкти, але ЗСУ дають їм відсіч, - Генштаб
3 березня, 2022 четвер
Білоруські десантники отримали наказ про перетин кордону з Україною, - Генштаб
Володимир Путін
3 березня, 2022 четвер
Путін більше не знає, що робить. Мої співчуття та солідарність до українського народу, - колишній президент ФІФА Блаттер
Київ
+2°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 29.23
    Купівля 29.23
    Продаж 29.46
  • EUR
    Купівля 32.99
    Продаж 32.9
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, п'ятниця
4 березня
18:05
СБУ
СБУ затримала зрадника, який допоміг ворогам обстріляти Луцький військовий аеродром
17:56
обстріл Буча
Росія з початку нового вторгнення вбила 331 мирного жителя України, - ООН
17:52
Олег Покальчук
Якщо не закриєте небо над нами, воно закриється для всієї планети, - Олег Покальчук
17:46
Дмитро Кулеба
"Не дозвольте Путіну перетворити Україну на Сирію", - Кулеба до глав МЗС країн НАТО. Відео
17:45
Замість "Бетмена": у Росії в повторний прокат вийдуть фільми "Брат", "Брат-2" та мультфільми про трьох богатирів
17:44
Андрій Воронін
Зупиніть цього су*ого сина Путіна і надішліть зброю, щоб ми могли захиститися, - ексфутболіст збірної України з футболу Воронін звернувся до Німеччини
17:42
Єнс Столтенберг
РФ перекидає до України нове важке озброєння, - Столтенберг
17:39
Міноборони
Окупанти створили фейкову сторінку Міноборони. Як відрізнити від справжньої
17:24
Шуфрич
Нардепа Шуфрича затримали за фотографування позицій ЗСУ, - Бірюков
17:21
На подвір’я дачі Зеленського у Конча-Заспі впав, ймовірно, уламок ракети, - Никифоров
17:17
Росіяни обстріляли Мархалівку на Київщині: сталось загорання понад 8 будинків, загинуло 5 людей
17:10
Швейцарія
Центробанк, SWIFT, нафта та оборонні товари: Швейцарія приєдналася до санкцій ЄС проти Росії
17:03
російські полонені
МВС оприлюднило перші списки російських полонених
17:02
Сейм Литви
Комітет Сейму Литви закликав закрити небо над гуманітарними коридорами та ядерними об’єктами в Україні
16:59
Microsoft
Microsoft зупиняє продаж товарів і надання послуг в Росії
16:57
Криптофонд України за тиждень зібрав $50 млн у криптовалюті для підтримки України
16:47
Михайло Подоляк
Подоляк: третій етап переговорів України з РФ може пройти 5 чи 6 березня
16:43
коктейль молотова
Як чинити народний спротив: рекомендації від Генштабу ЗСУ
16:38
збитий російський СУ-25
ЗСУ знищили російський СУ-25 разом з пілотом, - Залужний
16:34
У Рівному чоловік з рушниці розстріляв двох людей, які йому видалися підозрілими
16:31
ЄС
Єврокомісія зупинила прикордонну співпрацю з РФ і Білоруссю
16:24
Київ
У Києві оголосили термін комендантської години на 5-6 березня
16:22
Запорізька АЕС
Загроза ядерного тероризму: Арахамія заявив, що кадирівці на Запорізькій АЕС вбили кількох кваліфікованих працівників
16:17
Байрактар
Кожен може допомогти купити новий "Байрактар", танк чи літак. Укроборонпром відкрив рахунок для переказу коштів
16:14
Петро Порошенко привіз засоби військового захисту на блокпост на в'їзді до Києва
16:12
No-Fly Zone Over Ukraine
Українці за кордоном проведуть триденні акції No-Fly Zone Over Ukraine на підтримку закриття українського неба
16:06
Михайло Подоляк
"Україна воює так, як ніхто не очікував": Подоляк пояснив, чому РФ припиняє розмовляти ультиматумами
16:04
Михайло Подоляк
Росія воює з правилами життя в цивілізації, - Подоляк
16:00
Харків
"Окупант незабаром буде за межами області!": голова Харківської ОДА
15:53
Запорізька АЕС
Пожежа та загроза вибуху на Запорізькій АЕС: прокуратура почала розслідування нападу росіян на електростанцію в Енергодарі
15:38
переговори України з Росією
Переговори України і РФ будуть йти тяжко через жорсткі позиції сторін, - Подоляк
15:27
Олаф Шольц
Шольц обговорював з Путіним гуманітарні коридори в Україні, - ОП
15:27
Херсонська ОДА
Окупанти не дозволили Україні зробити "зелений коридор" для гумконвою на Херсонщині
15:16
The Kifness
Популярний ютубер The Kiffness зробив ремікс на пісню "Ой у лузі червона калина" у виконанні Хливнюка
15:13
Путін
Путін відмовився від прямої розмови з Зеленським, - Пєсков
15:05
У Росії вибухнув склад боєприпасів. Відео
15:03
окупанти
Як уникнути мобілізації у ОРДЛО та окупованому Криму: Центр прав людини ZMINA дав рекомендації
14:59
Упродовж доби СБУ затримала ворожих аґентів у 4 областях України
14:57
Запорізька АЕС
США вважають обстріли Запорізької АЕС військовим злочином
14:39
НАТО
НАТО обговорить можливість закриття неба над Україною
Більше статей
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою adv@espreso.tv. Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV