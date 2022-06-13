English Львів Головна
ua en
English Львів Головна
Боротьба за свободу слова
Війна з Росією: хроніка
Головна Новини Якщо обстріли самої Авдіївки трішки втихли, то атаки на наших військових не припиняються, - боєць "Легіону Свободи"
Ексклюзив

Якщо обстріли самої Авдіївки трішки втихли, то атаки на наших військових не припиняються, - боєць "Легіону Свободи"

13 червня, 2022 понедiлок
23:06
Новини ООС, Авдіївка

Боєць "Легіону Свободи" Максим Морозов переконаний, ворог навмисно обстрілює гуманітарні центри в Авдіївці, де жителі отримують воду, харчі та ліки

Таку думку він висловив в етері Еспресо.


"На цей час обстріли по місту трішки припинились у зв’язку з тим, що ворог, мабуть, десь зосередився на інших точках, проте обстріли військових не зменшились - військові позиції наших бійців обстрілюються так потужно. Також сьогодні ворог застосував запалювальні гради. Окупанти намагались запалити один із гуманітарних центрів, де жителям видають харчі, вода та ліки", - розповів боєць.

Морозов додав, що в Авдіївці відсутня вода, газ, електрика, інтернет та зв’язок.

"В місті знищені всі об’єкти інфраструктури: аптеки, магазини не працюють. Люди. які залишились в місті критично залежать від функціонування цих гуманітарних центрів, які надають їм все необхідне", - сказав Морозов.

Боєць наголосив, що окупанти навмисно обстрілюють гуманітарні центри запалювальними снарядами, аби спровокувати пожежу.


"Обстрілами окупанти хотіли створити пожежу. Саме пожежі є дуже небезпечними для Авдіївки зараз", - зазначив він. 

 

  • Віталій Барабаш, голова Авдіївської військово-цивільної адміністрації повідомив, що за протягом 9 червня від обстрілів серед цивільних людей двоє загиблих, одного поранено; за 7 червня від "градів" троє людей загинуло і шість поранено
     

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
 

ЗСУ
війна з Росією
Авдіївка
санкції ЄС проти Росії
Читайте також:
На фото гаубица М109А3
11 червня, 2022 субота
Українські війська перебувають у пастці в артилерійській війні на критичних лініях фронту – ISW
окупанти
12 червня, 2022 неділя
Українці, які виїхали з окупованих територій до Грузії, розповідають про фільтраційні табори
10 червня, 2022 п'ятниця
"Викинув повістку. Сховався в селі, ніхто мене не знайде". У РНБО спростували найпоширеніші фейки про повідомлення із військкомату
Київ
+25°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 34.06
    Купівля 34.06
    Продаж 35.01
  • EUR
    Купівля 35.64
    Продаж 36.98
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, понедiлок
13 червня
23:47
Кирило Шевченко
Українці зможуть обмінювати гривні на євро в Нідерландах у готівці, - Шевченко
23:43
Ллойд Остін
Очільник Пентагона Остін про потребу України в 1 тис. гаубиць і 300 РСЗВ: "США готові надати все і допомогти успіху"
23:26
російський безпілотник
Окупанти скинули боєприпас на громаду Сумщини, одна людина загинула
23:06
Павло Кириленко
Росіяни 13 червня вбили трьох мирних жителів у Авдіївці, Новоселівці Першій та Курахівці
22:52
Ексклюзив
Сергій Згурець
На Півдні ворог уже розпочав робити інженерні споруди, турбуючись про свою безпеку. Колонка Сергія Згурця
22:42
Зеленський
РФ вбила шестирічного хлопчика у Лисичанську, - Зеленський
22:21
Зеленський
Ми прийдемо в Херсон, Мелітополь, втретє звільнимо Маріуполь, прийдемо в Енергодар, звільнимо й наш Крим, - Зеленський
21:51
Кулеба
"Україна перемогла у важливих битвах супроти всіх обставин": Кулеба закликав Захід прискорити постачання важкої зброї
21:47
Сергій Жадан
Роман Жадана "Інтернат" про війну з Росією став переможцем літературної премії ЄБРР
21:36
польща кордон
У Польщі планують створити дві нові військові дивізії
21:27
Spotify формує раду для боротьби зі шкідливим контентом
21:24
Генштаб ЗСУ, війна з Росією
Загарбники намагаються оточити українських військових у районі Лисичанська і Сєверодонецька, - Генштаб
21:10
медичний канабіс
Опубліковано законопроєкт про легалізацію медичного канабісу: що відомо
21:00
ЗСУ збили російський гелікоптер Ка-52 на Ізюмському напрямку, - 93-тя ОМБр "Холодний Яр"
20:43
Ганна Маляр
РФ випробовує нові зразки зброї в Україні, - Маляр
20:40
евакуація
З окупованих територій Харківщини 13 червня евакуювали понад 1700 людей
20:27
Україна Євросоюз
Заступниця очільниці Єврокомісії вважає, що вступ України в ЄС має відбутися протягом років
20:10
Джастін Трюдо
Трюдо заразився коронавірусом
20:09
зерно хліб пшениця елеватор
Росія влаштувала голод в Україні в 1932-33 рр. і зараз планує довести його до світового масштабу, - торговий представник України
20:09
Маріуполь окупанти
Окупанти готуються анексувати Маріуполь і Донецьку область до 1 вересня, - радник мера Андрющенко
19:43
касетний снаряд
Правоохоронці розслідують понад 180 фактів застосування окупантами касетних боєприпасів, - ОГП
19:27
Яна Зінкевич
Яна Зінкевич: коли розпочалася велика війна в лютому - "Госпітальєри" були до неї готові
19:19
Дмитро Кулеба
"Навіть на милицях і одній нозі - вперед до перемоги": Кулеба пошкодив ногу
19:19
дефіцит бензину
Україна планує наростити імпорт пального у 1,6 рази
19:14
Ексклюзив
економіка
Доходи українців впадуть вдвічі, рівень ВВП України знизиться на 40-50% - ректор Міжнародного інституту бізнесу
19:01
Придністров'я
У Молдові не збираються відмовлятися від Придністров'я заради шляху до ЄС
19:00
На Харківщині окупанти обстріляли три села Золочівської громади
18:41
Оновлено
Еммануель Макрон
Посольство Франції підтвердило візит Макрона до Києва
18:41
радіо
Російська музика майже зникла з ефірів радіо, а мова - ні, - результати моніторингу
18:33
Ноутбук
Платники єдиного податку 2% можуть подати декларацію в "Дії" та сплатити його
18:27
Мелітополь
У Мелітополі окупанти почали роздавати паспорти РФ, лише десятеро мелітопольців погодилися
18:21
Ексклюзив
Маріуполь
Поки Маріуполь перебуває під загрозою розповсюдження холери, окупанти зухвало обкрадають місто, - заступник мера Орлов
18:10
вугілля поїзд
Україна заборонила експорт свого газу та низки видів вугілля
17:55
Ексклюзив
Фото з "Азовсталі"
Азовці для росіян мають більшу цінність, ніж Медведчук, який їм не потрібен, - екскомандир полку "Азов" Жорін
17:54
Єнс Столтенберг
Швеція почала впроваджувати зміни в законодавство, щоб виконати вимоги Туреччини щодо НАТО, - Столтенберг
17:38
Ексклюзив
На фото військовослужбовець ЗСУ та військова техніка
На Запоріжжі окупанти готуються до контрнаступу ЗСУ, - військовий експерт Киричевський
17:31
Гуманітарний хаб "Схід – Захід" у Харкові передав понад 640 тонн допомоги
17:23
Судовий вирок
Суд заборонив третю проросійську партію - "Справедливість та розвиток"
17:07
Дам'єн Магру
До складу Іноземного легіону в Україні входять представники 55 країн, є багато канадців з українським корінням
17:06
Ексклюзив
Павло Латушко
На території Білорусі може виявитися ядерна зброя, - білоруський опозиціонер Латушко
Більше статей
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV