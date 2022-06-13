Якщо обстріли самої Авдіївки трішки втихли, то атаки на наших військових не припиняються, - боєць "Легіону Свободи"
Боєць "Легіону Свободи" Максим Морозов переконаний, ворог навмисно обстрілює гуманітарні центри в Авдіївці, де жителі отримують воду, харчі та ліки
Таку думку він висловив в етері Еспресо.
"На цей час обстріли по місту трішки припинились у зв’язку з тим, що ворог, мабуть, десь зосередився на інших точках, проте обстріли військових не зменшились - військові позиції наших бійців обстрілюються так потужно. Також сьогодні ворог застосував запалювальні гради. Окупанти намагались запалити один із гуманітарних центрів, де жителям видають харчі, вода та ліки", - розповів боєць.
Морозов додав, що в Авдіївці відсутня вода, газ, електрика, інтернет та зв’язок.
"В місті знищені всі об’єкти інфраструктури: аптеки, магазини не працюють. Люди. які залишились в місті критично залежать від функціонування цих гуманітарних центрів, які надають їм все необхідне", - сказав Морозов.
Боєць наголосив, що окупанти навмисно обстрілюють гуманітарні центри запалювальними снарядами, аби спровокувати пожежу.
"Обстрілами окупанти хотіли створити пожежу. Саме пожежі є дуже небезпечними для Авдіївки зараз", - зазначив він.
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Віталій Барабаш, голова Авдіївської військово-цивільної адміністрації повідомив, що за протягом 9 червня від обстрілів серед цивільних людей двоє загиблих, одного поранено; за 7 червня від "градів" троє людей загинуло і шість поранено
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