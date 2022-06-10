В Авдіївці залишається близько 3 тис. жителів: єдина дорога у місто під обстрілами, - голова ВЦА Барабаш
Віталій Барабаш, голова Авдіївської військово-цивільної адміністрації повідомив, що за останню добу 9 червня від обстрілів серед цивільних людей двоє загиблих, одного поранено; за 7 червня від "градів" троє людей загинуло і шість поранено
Про це він розповів в етері Еспресо.
"Ситуація складна, хоча в останні дні менше стріляють по місту та по цивільній інфраструктурі. Але, на жаль, за останню добу від обстрілів зі ствольної артилерії серед цивільних людей маємо двох загиблих у себе дома на території приватного сектора міста, одного пораненого. Позавчора від "градів" троє людей загинуло на вулиці та шість поранених, можливо, йшли набрати води або до гуманітарного штабу" – повідомив голова ВЦА Авдіївки.
Віталій Барабаш додав, що з точку зору гуманітарних та інфраструктурних речей, все без змін; відсутні вода, газ, світло. Ускладнений підвіз води та гуманітарних вантажів у місто, тому що заїзд в Авдіївку під постійними обстрілами.
"Близько 3 тисяч мирних мешканців залишаються у місті, можливість вивезти людей є, але це як рулетка "доїдемо чи не доїдемо, але намагаємося знайти шпаринки між обстрілами, щоб убезпечити виїзд людей" – пояснив Барабаш.
- 4 червня голова ВЦА Авдіївки Віталій Барабаш повідомив, що ДСНС не має змоги ліквідовувати пожежі в Авдіївці, місто безперервно обстрілюється
- червня голова ВЦА Авдіївки Віталій Барабаш розповів, що місто обстрілюють безперервно, зокрема й житлові будинки
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
34.07
Купівля 34.07Продаж 34.94
-
EUR
Купівля 35.9Продаж 37.19
- Актуальне
- Важливе