В Авдіївці залишається близько 3 тис. жителів: єдина дорога у місто під обстрілами, - голова ВЦА Барабаш

Про це він розповів в етері Еспресо.



"Ситуація складна, хоча в останні дні менше стріляють по місту та по цивільній інфраструктурі. Але, на жаль, за останню добу від обстрілів зі ствольної артилерії серед цивільних людей маємо двох загиблих у себе дома на території приватного сектора міста, одного пораненого. Позавчора від "градів" троє людей загинуло на вулиці та шість поранених, можливо, йшли набрати води або до гуманітарного штабу" – повідомив голова ВЦА Авдіївки.



Віталій Барабаш додав, що з точку зору гуманітарних та інфраструктурних речей, все без змін; відсутні вода, газ, світло. Ускладнений підвіз води та гуманітарних вантажів у місто, тому що заїзд в Авдіївку під постійними обстрілами.



"Близько 3 тисяч мирних мешканців залишаються у місті, можливість вивезти людей є, але це як рулетка "доїдемо чи не доїдемо, але намагаємося знайти шпаринки між обстрілами, щоб убезпечити виїзд людей" – пояснив Барабаш.

4 червня голова ВЦА Авдіївки Віталій Барабаш повідомив, що ДСНС не має змоги ліквідовувати пожежі в Авдіївці, місто безперервно обстрілюється

червня голова ВЦА Авдіївки Віталій Барабаш розповів, що місто обстрілюють безперервно, зокрема й житлові будинки