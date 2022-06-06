Авдіївку обстрілюють безперервно, зокрема й житлові будинки, - голова ВЦА
Голова ВЦА Авдіївки Віталій Барабаш переконаний, окупанти часто не потрапляють в цілі, по яких планують завдати удару. Попри те, в місті не вщухають обстріли
Таку думку він висловив в етері Еспресо.
"Ситуація доволі складна і на лінії фронту, і в самому місті. Буквально нещодавно важка артилерія відпрацювала по Авдіївці, зокрема по багатоповерхівках. Місто знову горить. Близько 6-ої ранку прилетіла авіація, це вже як "добрий ранок", і знову ж таки вона відпрацювала по тій частині міста, де багатоповерхівки…Обстріли тривають", - наголосив голова ВЦА.
Барабаш додав, що диверсійні групи ворога не мають змоги зайти в Авдіївку. За 8 років війни місто навчилось потужно утримувати оборону міста.
"ДРГ десь намагаються пройти в місто, проте їм це не виходить", - сказав він.
Барабаш зауважив, що Авдіївка практично зруйнована, в місті майже не залишилось жодної вцілілої будівлі, хоч ступені руйнування різні. Також, за словами Барабаша, помітно, що в окупантській армії працюють не професіонали. Зокрема це видно по тому, як вони не влучають у цілі.
"По діях окупантів видно, що це не зовсім професійні пілоти. Дуже часто не потрапляють по наших позиціях, натомість попадають по своїх позиціях інколи б’ють в місто, не прицільно, а будь-куди", - додав він.
- Напередодні, На Донеччині нацгвардійці мінометами знищили близько 20 окупантів і одну БМП, ще 7 одиниць російської техніки вивели з ладу
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