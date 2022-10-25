"Якщо піддамось путінському шантажу у сфері енергетики, проблема не вирішиться", – італійська прем'єрка Мелоні
Прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні заявила, що новий уряд Італії не піддасться на енергетичний шантаж президента Росії Володимира Путіна, при цьому визнаючи, що країна зіткнулася з одними з найскладніших викликів після Другої світової війни
Про це Мелоні заявила перед парламентом 25 жовтня у своїй першій промові, передає Reuters.
"Якщо ми піддамося путінському шантажу у сфері енергетики, проблема не вирішиться, а посилиться, відкривши шлях до нових вимог та шантажу", – сказала прем'єр-міністерка.
Крім того вона зазначила, що уряд Італії запропонує фінансову підтримку сім'ям та компаніям, які постраждали від енергетичної кризи. Мелоні попередила, що висока вартість цієї ініціативи означає, що її адміністрації, можливо, доведеться відкласти виконання деяких зі своїх передвиборчих обіцянок.
"Контекст, в якому уряду доведеться діяти, дуже складний, можливо найскладніший з часів Другої світової війни", – сказала Мелоні. Політикиня додала, що наступного року економіка може поринути в рецесію.
- Нагадаємо, Зеленський обговорив з Джоржею Мелоні вступ України до НАТО, посилення санкцій проти РФ і запросив її в гості
Стежте за подіями в Україні та світу разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.7
Купівля 39.7Продаж 40.48
-
EUR
Купівля 38.26Продаж 39.32
- Актуальне
- Важливе