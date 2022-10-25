"Якщо піддамось путінському шантажу у сфері енергетики, проблема не вирішиться", – італійська прем'єрка Мелоні

Про це Мелоні заявила перед парламентом 25 жовтня у своїй першій промові, передає Reuters.

"Якщо ми піддамося путінському шантажу у сфері енергетики, проблема не вирішиться, а посилиться, відкривши шлях до нових вимог та шантажу", – сказала прем'єр-міністерка.

Крім того вона зазначила, що уряд Італії запропонує фінансову підтримку сім'ям та компаніям, які постраждали від енергетичної кризи. Мелоні попередила, що висока вартість цієї ініціативи означає, що її адміністрації, можливо, доведеться відкласти виконання деяких зі своїх передвиборчих обіцянок.

"Контекст, в якому уряду доведеться діяти, дуже складний, можливо найскладніший з часів Другої світової війни", – сказала Мелоні. Політикиня додала, що наступного року економіка може поринути в рецесію.

Нагадаємо, Зеленський обговорив з Джоржею Мелоні вступ України до НАТО, посилення санкцій проти РФ і запросив її в гості

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