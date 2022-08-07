Якщо Путін думає, що переграє Ердогана - він помиляється, - генерал-майор СБУ Ягун
Генерал-майор запасу СБУ Віктор Ягун вважає, що турецька політика й дипломатія має тисячолітні корені й Путін точно не зможе переграти Ердогана
Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".
"Ми перебільшуємо зустріч Путіна з Ердоганом. Для Путіна Ердоган єдиний лідер умовно західного світу, який ще готовий з ним говорити й витягує всі преференції, які тільки можна витягнути з цього контакту. Якщо Путін думає, що переграє Ердогана - він глибоко помиляється", - зауважив Ягун.
Генерал-майор запасу СБУ також додав, що Ердоган грає свою гру.
"Україна не є в системі координат Туреччини, ми потрібні Ердогану поки ми йому корисні. Колективний Захід має ретельно слідкувати за тим, що робить Ердоган. Ердоган не піде на противагу Заходу. Ердоган буде останнім місточком для перемовин з Путіним. Ердоган заробляє на всьому: на туристах, транзиті. З Україною домовився про знижку у 25% на зерно, з Росією домовився про знижку на газ", - підкреслив Ягун.
- 5 серпня на переговорах Путін та Ердоган домовилися про перехід Туреччини на часткову оплату російського газу в рублях.
- Лідер Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган після зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним заявив, що війну РФ проти України буде врегульовано за столом переговорів
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