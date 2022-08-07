Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Ми перебільшуємо зустріч Путіна з Ердоганом. Для Путіна Ердоган єдиний лідер умовно західного світу, який ще готовий з ним говорити й витягує всі преференції, які тільки можна витягнути з цього контакту. Якщо Путін думає, що переграє Ердогана - він глибоко помиляється", - зауважив Ягун.

Генерал-майор запасу СБУ також додав, що Ердоган грає свою гру.

"Україна не є в системі координат Туреччини, ми потрібні Ердогану поки ми йому корисні. Колективний Захід має ретельно слідкувати за тим, що робить Ердоган. Ердоган не піде на противагу Заходу. Ердоган буде останнім місточком для перемовин з Путіним. Ердоган заробляє на всьому: на туристах, транзиті. З Україною домовився про знижку у 25% на зерно, з Росією домовився про знижку на газ", - підкреслив Ягун.