Якщо Путін і Зеленський зустрінуться в Пекіні, РФ може нав'язати низку пропозицій у своїх інтересах, - Чалий
Експосол України в США Валерій Чалий вважає, що українська влада свідомо применшує російську загрозу на тлі можливого вторгнення
Про це він заявив у програмі "Червона лінія з Сергієм Висоцьким" на Еспресо.TV.
"Це не ті помилки чи недоречності у висловлюваннях, які інколи використовують росіяни. Це свідома і офіційно вибрана лінія - применшувати факти загрози. Це повторював не тільки президент України - це фактично з його подачі повторювали і його підлеглі, які очолюють дуже важливі напрями оборони та безпеки країни. На мій погляд, це величезна помилка вибрати такий спосіб ведення зовнішньополітчної діяльності", - сказав експосол.
На думку Чалого, позиція України на міжнародній арені виглядає абсолютно нескоординованою.
"МЗС і постпред в ООН Кислиця мали виправдовуватись, шукаючи хитрі формули для того, щоб не зіпсувати враження, що Україна підтримує позицію західних партнерів. Очевидно, що багато країн говорять більш рішуче з точки зору інтересів України, ніж наше керівництво. Я вважаю, це помилковою лінією. Можливо, є якісь знання в Офісі президента про можливе "заглянути в очі Путіну" чи досягти якогось рішення. Якщо ми побачимо, що президент України поїде на зустріч з Путіним в Пекін, що може статися найближчими днями Це буде небезпечна буде ситуація, де може нав'язати йому російська сторона черговий шмат пропозицій - "червоних ліній". Я вважаю, що це більш ніж помилки у висловлюваннях, це помилкова лінія", - підсумував дипломат.
- Постійний представник Росії при ООН Василь Небензя процитував президента України Володимира Зеленського на засіданні Ради безпеки ООН Він заявив про те, що Захід нібито нагнітає істерику навколо загрози російського вторгнення.
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