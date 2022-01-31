Якщо Путін і Зеленський зустрінуться в Пекіні, РФ може нав'язати низку пропозицій у своїх інтересах, - Чалий

Про це він заявив у програмі "Червона лінія з Сергієм Висоцьким" на Еспресо.TV.



"Це не ті помилки чи недоречності у висловлюваннях, які інколи використовують росіяни. Це свідома і офіційно вибрана лінія - применшувати факти загрози. Це повторював не тільки президент України - це фактично з його подачі повторювали і його підлеглі, які очолюють дуже важливі напрями оборони та безпеки країни. На мій погляд, це величезна помилка вибрати такий спосіб ведення зовнішньополітчної діяльності", - сказав експосол.



На думку Чалого, позиція України на міжнародній арені виглядає абсолютно нескоординованою.



"МЗС і постпред в ООН Кислиця мали виправдовуватись, шукаючи хитрі формули для того, щоб не зіпсувати враження, що Україна підтримує позицію західних партнерів. Очевидно, що багато країн говорять більш рішуче з точки зору інтересів України, ніж наше керівництво. Я вважаю, це помилковою лінією. Можливо, є якісь знання в Офісі президента про можливе "заглянути в очі Путіну" чи досягти якогось рішення. Якщо ми побачимо, що президент України поїде на зустріч з Путіним в Пекін, що може статися найближчими днями Це буде небезпечна буде ситуація, де може нав'язати йому російська сторона черговий шмат пропозицій - "червоних ліній". Я вважаю, що це більш ніж помилки у висловлюваннях, це помилкова лінія", - підсумував дипломат.

Постійний представник Росії при ООН Василь Небензя процитував президента України Володимира Зеленського на засіданні Ради безпеки ООН Він заявив про те, що Захід нібито нагнітає істерику навколо загрози російського вторгнення.