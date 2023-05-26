Якщо ракета-перехоплювач вдарить по ядерній зброї, ядерного вибуху не буде, - військовий експерт Черник
Якщо ракета летить з ядерною боєголовкою і в неї потрапляє ракета-перехоплювач, ядерного вибуху не буде. Радіоактивне забруднення буде, але не більше, ніж є у Чорнобильській зоні
Про це в ефірі Еспресо сказав військовий експерт Петро Черник.
"Якщо збити балістичну ракету з ядерним снарядом, то вона просто вибухне як шматок заліза. Буде певне радіоактивне забруднення, але ядерного вибуху не буде. У ядерної зброї є два типи підриву - гарматний (таку бомбу скинули на Хіросіму). Другий - це експлозивний метод, беруть плутоній обкладають його спеціальною вибухівкою. Потім починається ядерна реакція після стискання вибухівкою", - зазначив він.
За словами Черника, це дуже складний процес.
"Якщо ракета летить з ядерною боєголовкою і в неї потрапляє ракета-перехоплювач, ядерного вибуху не буде. Вибухне сам матеріал, бо в ракеті-перехоплювачі є вибухова речовина. Радіоактивне забруднення буде, але не більше, ніж є у Чорнобильській зоні", - підсумував експерт.
- 5 травня стало відомо, що близько 02:40 4 травня у небі над Києвом ЗСУ вперше успішно перехопили російську "гіперзвукову" ракету Х-47 "Кинджал".
- 6 травня командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук підтвердив, що українські військові вперше збили російську ракету "Кинджал".
- У ніч на 16 травня Росія випустила по Києву ще 6 Кинджалів, всі були збиті.
- Ці ракети здатні нести ядерну боєголовку.
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