Про це в ефірі Еспресо сказав військовий експерт Петро Черник.

"Якщо збити балістичну ракету з ядерним снарядом, то вона просто вибухне як шматок заліза. Буде певне радіоактивне забруднення, але ядерного вибуху не буде. У ядерної зброї є два типи підриву - гарматний (таку бомбу скинули на Хіросіму). Другий - це експлозивний метод, беруть плутоній обкладають його спеціальною вибухівкою. Потім починається ядерна реакція після стискання вибухівкою", - зазначив він.

За словами Черника, це дуже складний процес.

"Якщо ракета летить з ядерною боєголовкою і в неї потрапляє ракета-перехоплювач, ядерного вибуху не буде. Вибухне сам матеріал, бо в ракеті-перехоплювачі є вибухова речовина. Радіоактивне забруднення буде, але не більше, ніж є у Чорнобильській зоні", - підсумував експерт.