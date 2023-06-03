Про це заявив британський полковник Ґлен Ґрант в етері Еспресо.

"Якщо Росія дійсно заявить, що це війна, то Захід також повинен буде прийняти рішення про те, як він буде реагувати. Тому що нині більшість західних країн все ще ставляться до війни як до чогось, що вони можуть зробити з-поміж другорядних речей, а не як до основних зусиль для країни. А серйозна війна з Росією означатиме, що людям доведеться дивитися на це зовсім по-іншому. Не думаю, що в РФ зараз є потенціал для чогось серйозного, окрім як продовжувати кидати більше людей, без серйозної підготовки. Вони не мають можливості розвивати високопрофесійних солдатів. Тому будуть діяти за перевіреними сценаріями. Буде більше Бахмутів, скажімо, не один, а п'ять Бахмутів одночасно", - зауважив він.

За словами полковника, після початкових великих атак РФ Україна стримує ворога всюди та робитиме це надалі, проте українські сили втратять значно більше людей. Саме тому ЗСУ повинні навчитися воювати інакше.

"Не можна продовжувати воювати в бахмутському форматі, тому що такий формат занадто дорогий для країни. Він може бути добрим з політичної точки зору, але не з військової, тому що гинуть найкраще підготовлені солдати, а у випадку затяжної війни Україна просто не може собі цього дозволити", - наголосив він.