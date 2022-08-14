Кремлівський ядерний шантаж на тимчасово окупованій Запорізькій АЕС означає, що в Кремля закінчилися буквально аргументи і вони переходять до безпрецедентного залякування не лише України, але й всього світу? І фактично це є свідченням колосальної кризи кремлівського жанру.

Ви дійсно праві. Це останній козир російського шантажу. Справа в тому, що ядерний шантаж є виключно ефективним елементом російської політики от уже останні 15 років. Завдяки цьому шантажу Україну та Грузію відмовилися приймати в НАТО. Була дуже помірна реакція на аргесію проти Грузії, анексію Криму і так далі.

Та цей шантаж не може тривати нескінченно. Американці зрозуміли цю загрозу і навіть сформували спеціальний новий вид ядерних озброєнь. Це наказав ще міністр оборони попереднього уряду Метіс. Він розпорядився на двох ракетоносцях "Огайо" зняти боєголовки так звані "судного дня" на 50 кілотон (величезної потужності, що передбачають концепцію взаємного гарантованого знищення) і замінити їх малими боєголовками на 4-5 кілотон. Тими тактичними ядерними зарядами, які у великій кількості має Росії, якими Путін постійно загрожував. Тим самим американці дали чітку відповідь, що безкарними ядерні удари не залишаться.

А концепція Патрушева і Путіна, і вони цього не приховували, полягала в тому, що хоча за конвенційним рівнем ми поступаємось НАТО, та ми будемо загрожувати тактичною ядерною зброєю, будемо готові його застосувати, НАТО злякається і капітулює. В цій ілюзії вони прожили 15 років, НАТО постійно відступало. Це було однією з причин, через які вони зважилися на цю війну, що була оголошена не лише Україні, але й всій Європі. Ви ж пам'ятаєте від 15 грудня: "НАТО, збирайте манатки і забирайтеся". Так-от, Путіну було заявлено офіційно, публічно, а також доведено по особистих каналах, що, у випадку використання тактичної ядерної зброї, Росія отримає удар у відповідь. Власне кажучи, якщо перекладати на мову пітерського підворіття, яку він сприймає – його також уб'ють.

Це стало ефективним стримуванням від використання тактичної ядерної зброї. І він почав шукати шлях, як би обійти цю загрозу, обійти незворотність покарання у випадку використання ядерного удару. Першою його спробою була так звана передача ядерної зброї Білорусі. Він думав пограти з таким сценарієм – пам'ятаєте, як була зустріч із Лукашенком, той просив ядерну зброю, Путін хотів довірити цю високу місію використання ядерної зброї Лукашенкові і залишитися ніби ні при чому – я тут не встежив, Лукашенко винен, його й питайте. Але йому пояснили, що це також не пройде, удар у відповідь буде відрапортовний йому, тому схоже він від цього відмовився.

Йому прийшла в голову "щаслива ідея", як влаштувати ядерну катастрофу безкарно. Ви помітили, що останні два тижні Москва розгорнула жахливу пропагандистську кампанію звинувачення України в артилерійських ударах по Запорізькій АЕС і підготовки ядерного удару. Сьогодні ще, найсвіжіші заяви російських ЗМІ, що американці по всій території Запорізької АЕС розклали контейнери з ядерними відходами, українці саме по них наноситимуть удари і так далі. Це зрозуміло. Це та ж сама школа, з якої Путін прийшов до влади. Він прийшов до влади, підриваючи будинки із власними жителями і звинувачуючи в цьому чеченський спротив. Зараз він має намір підірвати Запорізьку АЕС, аби запобігти наступ української армії, який не може зупинити воєнними діями, і запобігти поставкам сучасної американської зброї. І звинуватити…

Я ознайомився з заявою генерала Васильєва – одного з командирів чи військових поліцаїв, які зараз орудують на території Запорізької області, зокрема йдеться і про контроль над Запорізькою АЕС. Він складає враження абсолютно неадекватної людини. Він починає говорити про якийсь слов'янський атомний спадок, щоб забрати його в так званих "нацистів", або все перетворити на попіл. Я не знаю, чи це така гра на публіку з розряду "тримайте мене семеро, бо інакше я заріжу власну бабусю". Це вже не жарти. І ця історія насправді відкриє скриньку Пандори для Путіна, тому що це – не локальна історія. Це навіть не Осама Бен Ладен, він переходить за межу зла абсолютного.

Оце західні лідери повинні пояснити Путіну. Бо для нього – це геніальна знахідка, як влаштувати ядерну катастрофу, уникнувши покарання. Ось ви процитували лист Васильєва. Там є абсолютно жахливі речі. Він іде як звернення до солдатів. "Ви, солдати великої російської армії, ви виконаєте довірену нам священну місію, у вас рука не здригнеться. Це – російська земля і якщо вона не російська, то нехай не дістається нікому, її перетворять на попіл". Там є одна фразочка, яку я процитував, вона видає весь путінський намір. "Якщо нам доведеться піти з цієї території", – промовився генерал Васильєв. Все це обговорювалося в кремлі на найвищому рівні, вони розуміють цю загрозу, що доведеться відступити перед українською армією. І ця ядерна катастрофа – це повністю продумана акція з метою не допустити наступ української армії і зірвати постачання Україні західної зброї.

Це серйозніше, ніж усе до цього часу. Бо у всіх загрозах відкрито використати ядерну зброю, ударами російських ракет, була чітка атрибуція злочинця – це Путін. А тут він має намір повісити це на Україну. І от що мене бентежить – значна частина західної преси виходить під такими заголовками: "Росіяни та українці звинувачують одні інших в артилерійських атаках на Запорізьку АЕС". Це вже половина справи Путіна зроблена! Йому цієї формули вистачає – невідомо хто, ах ця проклята невідомість, може росіяни, а може й українці… Цього йому достатньо для прикриття.

Тому величезна відповідальність лежить на західних лідерах. Вже з'явилася заява "сімки" в середу. Вони вимагають передати Запорізьку АЕС під контроль України. І, по-друге, направити туди групу спостерігачів, якщо хочете – інструкторів, людей, які відповідатимуть за безпеку.

Я з вами погоджуюся, справді Запорізька АЕС мала би бути звільненою від російських окупаційних військ і в теперішній ситуації – отримати статус демілітаризованої зони. Єдине, що я не впевнений, чи Путін на це піде. З другого боку, я не знаю, яка каша, що відбувається взагалі в головах російських військових. Тому що, якщо станеться та чи інша техногенна катастрофа там, це означає, що російське окупаційне військове угруповання буде спалене в попіл. Тобто це вже навіть не будуть буряти, які копирсались у Рудому лісі під Чорнобилем. Це 30 ти 50 тисяч російських військових може, якщо не згоріти заживо, то отримати променеву хворобу. І ніхто не знає, куди може полетіти ця ж хмара. А можливо вона накриє ненависний прокураторові Істанбул? Чи на Ростов піде, чи на якусь Кострому?

Путіна це абсолютно не цікавить – ані 30 тисяч власних солдатів, ані мільйони власного населення. Ще 8 років тому, коли Путін почав свій ядерний шантаж, він почав його своєю кримською чи, як я її називаю – "судетською промовою", він заявив, що ми російський роз'єднаний народ, ми повинні відновити справедливість, фактично оголошуючи претензії на територію країн НАТО. Він кілька разів повторював: так, ми поступаємось НАТО на конвенційному рівні, але переважаємо на ядерному. Тобто відкрито погрожував ядерною зброєю.

Я тоді написав статтю, яка називалась "В епоху Крим Пут Іна ядерне стримування повинне носити персональний характер". Що це означає? Загальна концепція взаємного гарантованого знищення полягає в тому, що ні США, ні СРСР (а потім Росія) не можуть нанести повномасштабного ядерного удару по іншій країні, тому що у відповідь у будь-якому випадку вони отримають такий же удар, загинуть мільйони, десятки мільйонів людей. Так-от, для Путіна це не є стримуючим фактором. Я тоді ще писав, що для того, щоб стримувати ядерні амбіції Путіна потрібно дати йому зрозуміти, що він особисто помре у випадку такого удару. Що стосується тактичних ядерних ударів боєголовками, це Путіну пояснили. Тому він і схопився за Запорізьку АЕС. А скільки людей загине, його не цікавить.

Його цікавить лише одне – чи не загине він. Чи політично, чи фізично. А в його випадку ці два вектори співпадатимуть.

Тому що навіть реакція вчорашня, позавчорашня кремлівської тусовки, пропагандистського апарату на удар України по Криму зайвий раз мене переконує (хоч це було зрозуміло й раніше), що звільнення Херсона призведе до злому путінської системи. Візьме гору формула "Опущений пахан – не пахан", і він втратить владу, а за нею – й життя. Тому він зараз бореться за власне життя. Йому всіма засобами потрібно зупинити український наступ. І за це десятки мільйонів життів росіян, українців, європейців для нього – ніщо. Зараз він бореться за своє підле життя. Бо, втративши владу, він негайно втратить життя. Ось які ставки!

І ви цілком праві – потрібно якийсь міжнародний контингент ввести на територію Запорізької АЕС. Я сподіваюся, що найближчими днями Путіну пред'являть відповідний ультиматум, що оця позиція Великої сімки буде розширена до дуже конкретного ультиматуму – про передачу Запорізької АЕС під контроль України.

Хто б мав йому пояснювати? Тому що, наскільки я розумію, крім тих чи інших африканських вождів, з ним зараз мало хто говорить. Я не знаю, що привозив йому в кульку Герхард Шрьодер. Ми почули "шрьодерівський план", але я не знаю, наскільки він був уповноважений якісь записочки від Путіна чи Путіну привозити.

Ви правильно згадали. Це ще раз підтверджує мою тезу про відчайдушне становище в якому вони знаходяться. Тому що чіплятися за таку дискредитовану німецьку повію, яку зневажають у всій Німеччині, що привезти в Москву, щоб щось пообіцяв про перемир'я і зупинення війни – це показує в якому відчайдушному положенні є Путін. І це дуже небезпечно. Він готовий використати останній аргумент з Запорізькою АЕС. Єдине, йому повинні пояснити, що його вб'ють наступного дня після цього. Тоді він цього не зробить. Тут все зводиться до дуже простих речей.

В який спосіб Путін хотів би відповзати? Ми розуміємо, що історія про Шрьодера, це не лише про поганого Шрьодера так би мовити в путінській грі. Шрьодер привіз всі маніакальні ідеї знову – конфедерації української, складення зброї, демілітаризації. Але ми розуміємо, що це вкид на публіку і я розумію, що десь було якесь зерно, зерно у фігуральному плані. Тим більше, що відбулись перемовини з Ердоганом, куди Путін тягав (увага!) Кадирова. Я не знаю, який функціонал у Кадирова, тому що Ердоган дуже добре знає російський розклад.

Ердоган відмовився зустрічатись з Кадировим, і міністр закордонних справ, якому також намагались підсунути Кадирова, теж відмовився. Ви правильно підкреслили, що Шрьодер пропонував, щоб цей турецький механізм з продажем зерна був розповсюджений на перемир'я в цілому. Путін, давайте говорити відверто, назначив головним по переговорах і по при змушенню Україну до миру саме Ердогана. До цього цю місію виконували Драгі і Макрон з Шольцом. Вони приїхали 16 червня в Київ. І дуже правильно зробив Зеленський – перед тим, як їх приймати, послав їх в Ірпінь, де їх тицьнули носом у військові злочини Росії, і вони навіть не осмілились потім вилізти з цим планом.

Тепер це місія Ердогана і він її прийняв, почав повторювати тези Макрона, що не треба принижувати Росію, Захід неправильно розмовляє з Росією і так далі. Ердоган хитрий, розумний, цинічний політичний діяч, переслідуючи свої турецькі національні інтереси щодо відновлення Османської імперії. Він прекрасно розуміє, що українці не погодяться. Приїде потім і скаже: "Дорогий Володимире, я пробував, але ці українці не погоджуються". Але він вже взяв у Путіна величезну ціну – це Карабах, Вірменія і Сирія. Це ще раз підтверджує мою основну тезу про те все, що відбувається зараз. Спроба вчинити страшенний злочин і повторити ядерну катастрофу у Європі, використовуючи абсолютно дискредитованого Шредера, готовність продати Ердогану, він вже продав Вірменію, Нагірний Карабах, свого союзника Асада – все, що завгодно, лише б врятувати своє життя. Так положення у Путіна і дуже багато залежить від Заходу. Треба негайно припинити оце "росіяни та українці звинувачують один одного. До речі це стандартний прийом – "росіяни та українці звинувачують один одного у загибелі військовополонених в Оленівці" і так далі.

Ні, це найпідліша медіастратегія, політологічна стратегія, яка може лише використовуватись. Тому що це де-факто прирівнює жертву і вбивцю. Я просто часом втрачаю спокій, коли таке чую. Ми ж бачимо, як вони і чому йдуть на такі страхітливі злочини. Йдеться про Катинь, Оленівку. Ми розуміємо, що Путіну не треба було брати черговий і зайвий гріх на свою пекельну душу. Але все ж вони в Оленівці на це пішли – на вбивство понад 50-ти осіб. Зараз на День незалежності вони збираються влаштувати якесь теж пекельне судилище над нашими військовополоненими. Чому він на це йде?

Що стосується Заходу, частина якого притримується цієї підлої тези "або росіяни, або українці" – відсотків 20 це високооплачувана агентура Кремля, а частина – корисні буржуазні ідіоти. Я ж не думаю, що Салліван є російським агентом. Він – прихильник такої школи політологічної "real politic", прихильник ізоляціоністської політики Америки і так далі. Дуже важка боротьба ведеться з ними, але загалом на нашу користь. Зараз кожен день є вирішальним. Мене дуже підбадьорює заява "Великої сімки" і мені здається, що нарешті вони тут зрозуміли, на відміну частини медіа, що ця форма "о, проклята невідомість, ми не можемо зрозуміти хто вчиняє злочини – росіяни чи українці", – це вже абсолютно не працює.

Але чому вони пішли на геноцид і конкретне знищення військовополонених всупереч всім конвенціям, яке можна справді порівняти з злочином в Катині. Там знищено більше людей, але рівень звірства той самий і те саме намагання заховати під килим і розповідати "це зробили наші вороги". Але в Катині це діло випливло. Чому вони тут пішли? Адже історія дуже очевидна, американці добре відслідковують удари HIMARS. Чому така ідіотська і брехлива конструкція була використана в кремлі?

Я теж ставив собі це питання – чому вони приписали HIMARSам. Це ж елементарно перевіряється – через GPS на "хаймерсах". Я це помітив ще у випадку з Скрипалями. Вони для частини своєї аудиторії глумляться над жертвами. Їх меседж був подвійний – на Захід вони говорили, що це не ми, а своїй аудиторії Сімоньян казала: "Так, це ми зробили. Скрипаль зрадник, тому заслужив".

І те, що зробили з полоненими – те саме. Частина аудиторії російської, доведеної до безумства цією пропагандою, вона з задоволенням це сприймає. Те саме було з жахливими відео зі знущаннями та вбивством українського полоненого бурятом чи тувинцем. Перші два дні російські патріотичні канали на кшталт "Русичів" казали: "це помста бандерівцям російського патріота". А потім, вже через два дні пішла команда з кремля і вони почали по-іншому говорити, що це фейк, там українські кросівки і таке інше. Частина цього, що ви називаєте дурістю – це не дурість, а цинічна і глумлива наглість. Та що ви хочете, якщо американська наволоч Сігал приїжджає у табір військовополонених і фактично бере участь у тортурах? Бо що таке їхні допити? Вони вчора показували по всіх каналах, як допитують полонених, які вижили, і Сігал змушує їх говорити, що це був вибух ракети і так далі. А де один негідник Сігал, там їх знайдеться й десяток. Вони ж обіцяли привезти когось з Червоного хреста, то й привезли негідників з Франції – професорів, публіцистів. Купленої з корінням путінської сволоти достатньо для того, щоб у всьому світі ця сволота кричала після вибуху на Запорізькій АЕС той же наратив – "невідомо хто".

Тому необхідно зараз негайно максимально жорстка позиція Заходу по цьому питанні. На неформальному рівні потрібно пояснити йому, що він здохне негайно, якщо на це зважиться. А на формальному рівні – вимоги, ультиматуми, щоб добитись виводу російських військ з Запорізької АЕС.

А як вплине на психологію чи психоемоційний рівень кремлівського керівництва історія а-ля військовий аеродром під Саками в Кримі? Ми розуміємо, що це, можливо, була проба пера, і подібні історії будуть повторюватися. Що найцікавіше і найхарактерніше, в Кремлі не звинувачували українську сторону, не звинувачували підлий Захід, який надав Україні якісь там високоточні ракети, не звинувачували диверсантів і шпигунів. Ви розумієте, вони якось так підтисли хвоста і почали там розповідати абсолютну маячню. Хоча ж ми бачили, що вибухнуло в кількох локаціях. Наскільки я розумію, це тільки початок.

Так, і це викликало шок. Ви ж бачили російські ЗМІ, російську верхівку. Вони досі притримуються версії, що там якийсь несподіваний вибух боєприпасів і так далі. Це вже дуже змінило громадську думку. Не випадково українське керівництво днями поставило завдання завершити війну до зими. Тому що ця реакція шоку, страху, жаху на удар в Криму для мене довели, і це вже очевидно для всього світу, що звільнення Херсона означатиме падіння путінського режиму. Якщо така шокова реакція була на один удар по одному аеродрому. А взяття Херсона – це реальне військове завдання, яку можна вирішити за місяць-два. Тому я згоден з оцінкою українського керівництва. Та це й не оцінка чи прогноз, а, якщо хочете, наказ – завершити війну до зими. Для цього вистачить взяти Херсон. Все інше російська верхівка зробить сама.

Відомий військовий експерт, полковник британської армії у відставці Ґлен Ґрант, з яким я мав честь минулого тижня аналізувати ситуацію, не казав про падіння путінського режиму, а казав про можливе падіння фронту кремлівських військ в Україні. Тобто звільнення Херсону може потягнути за собою ланцюгову реакцію, реакцію доміно. Але тут є два моменти. Військова поразка – це одне. А з другого боку не просто вірні лизоблюди, а ще й співучасники військових злочинів. Йдеться про людей, які оточують Путіна. Той самий Шойгу, той самий Герасімов. Я не знаю, яка зараз конфігурація влади у кремлі. Як би вони могли це використати? Він би прийшов і пояснив – така от і така ситуація. Ви ж пам'ятаєте, як після збитого російського літака Ердоганом нічого ж не сталося, якось облизали брови і потихенько-потихенько пішли і загасили цей скандал.

Та що літак! Після того, як Ердоган фактично захопив весь південний Кавказ і розбив союзника Росії Вірменію. Турецька імперія зараз займає на південному Кавказі позиції, яких вона не мала 180 років. Путінський блеф руйнується на наших очах. Правильно каже британський фахівець – впаде фронт і впаде вся путінська система. Путінська джамахарія просто впаде під тягарем своїх злочинів. Ця реакція на удар по Криму показала, наскільки крихкий весь цей пропагандистський фейковий механізм, весь фейк про другу в світі військову державу. Найближчі дні стануть вирішальними – чи вдасться світовій спільноті наглядно та переконливо пояснити Путіну, що за вибух на Запорізькій АЕС відповідатиме особисто він і відповідатиме головою. Тоді цього вибуху не буде.

З іншого боку є й сценарій Б. Справді Путін відповзе з Запорізької станції, або припинить регулярно провокувати світову спільноту та Україну, погрожувати всім техногенною катастрофою і намагатиметься заморозити війну і перевести її на позиційний рівень. Ми розуміємо, що це також можливий сценарій. Тобто він не буде йти в контратаки, не йтиме в наступ, а просто намагатиметься заморозити це все.

Це дуже спокусливий сценарій для Путіна! Для нього найголовніше – заморозити війну. А чим її можна заморозити краще, ніж ядерною катастрофою в центрі Європи? Ще раз повторюю – шанси, що Путін на це зважиться, дуже високі. Тому необхідно безпрецедентна, жорстка, незвичайна, нестандартна реакція Заходу. Ще ніколи світ не був перед такою серйозною загрозою. Всі попередні страхи перед ядерною бомбою – це був шантаж. Після того, як Метіс створив тактичну ядерну зброю в США, він зрозумів, що Захід не капітулює, а нанесе удар у відповідь. Ось він зараз витягнув свій останній козир. Все вирішиться в найближчі дні.

Ну, це його передостанній козир. Я, звісно, іронізую, але ми розуміємо, що свідченням кризи жанру є створення так званих "губернських батальйонів". Я не міг повірити, що вони можуть використовувати подібну зброю, яка може повернутися проти них. Ми ж розуміємо, що за люди туди входять.

Слухайте, це вже трагедія перетворюється в трагікомедію. Я бачив ці кадри, сахалінський батальйон показували. Це люди мого віку, напевно. Може календарно вони й молодші, та виглядали вони не молодшими, ніж я. На них напялили якусь подобу військової форми і на щось, схоже до зброї, вони спиралися, наче на милиці. Я болісно згадував, де ж я це все бачив. А це в хроніці – останнє берлінське ополчення в кінці квітня 1945 року.

Армія Венка! Де армія Венка, що відбиватиме наступ від Берліна?!

Оцей сахалінський батальйон, московські безхатьки Собяніна, кримінальники Пригожина. Пригожин особисто вербував в таборі ув'язнених. Казав: мені передовсім потрібні вбивці та розбійники. Він же сам сидів 10 років за вбивство та розбій. Це і є путінська армія Венка. Нема вже в нього жодних карт, окрім ядерного вибуху на Запорізькій АЕС. Тому ще раз закликаю Захід віднестись до цього якнайсерйозніше.