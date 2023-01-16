"Якщо це плата за українську свободу - я радий": очільник МЗС Британії про застосовані до нього російські санкції
Голова МЗС Великої Британії Джеймс Клеверлі заявив, що радий російським санкціям проти нього, "якщо це плата за українську свободу"
Про це він написав у twitter.
"Російський уряд застосував до мене санкції. Добре. Якщо це плата за підтримку української свободи, то я радий санкціям", - пише він.
- У новому пакеті військової допомоги Велика Британія, окрім танків 14 Challenger 2, передасть Україні 30 самохідних артилерійських установок гармат AS90.
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