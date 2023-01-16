Про це він написав у twitter.

"Російський уряд застосував до мене санкції. Добре. Якщо це плата за підтримку української свободи, то я радий санкціям", - пише він.

I've been sanctioned by the

Russian government.



Good.



If this is the price for supporting Ukrainian freedom, then I’m happy to be sanctioned #SlavaUkraini — James Cleverly???????? (@JamesCleverly) January 16, 2023

У новому пакеті військової допомоги Велика Британія, окрім танків 14 Challenger 2, передасть Україні 30 самохідних артилерійських установок гармат AS90.

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