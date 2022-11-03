Про це заявив міністр оборони Латвії Артіс Пабрікс.

"У моєму розумінні, це багато в чому імперська війна, яка спрямована не тільки проти України, а й проти всього європейського континенту, проти трансатлантичного союзу. Це війна, заснована на зовсім інших принципах та інших цінностях", - зазначив міністр.

Пабрікс наголосив, що війна, розпочата Росією в Україні, є імперською експансією, яку решта цивілізованих, ліберально-демократичних країн світу в жодному разі не повинні допустити.

За його словами, неприпустимо, щоб Україна програла в цій війні, де явно видно агресора, тому Латвія робить усе, щоб підтримати Україну в цій оборонній війні.

2 листопада суспільне мовлення Латвії повідомило, що уряд Латвії продовжив до 10 лютого надзвичайний стан в муніципалітетах Лудза, Краслава, Аугшдаугава та Даугавпілс, які межують із Білоруссю. Зараз на кордоні з Білоруссю йде будівництво паркану.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb