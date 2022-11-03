Якщо Україна програє, це прокладе шлях до наступної війни, - міністр оборони Латвії
Якщо Україна програє війну, це прокладе шлях до наступної війни, крім того, в Росії відбудеться ще більш масштабне ідеологічне "зомбування" нації проти всього західного
Про це заявив міністр оборони Латвії Артіс Пабрікс.
"У моєму розумінні, це багато в чому імперська війна, яка спрямована не тільки проти України, а й проти всього європейського континенту, проти трансатлантичного союзу. Це війна, заснована на зовсім інших принципах та інших цінностях", - зазначив міністр.
Пабрікс наголосив, що війна, розпочата Росією в Україні, є імперською експансією, яку решта цивілізованих, ліберально-демократичних країн світу в жодному разі не повинні допустити.
За його словами, неприпустимо, щоб Україна програла в цій війні, де явно видно агресора, тому Латвія робить усе, щоб підтримати Україну в цій оборонній війні.
- 2 листопада суспільне мовлення Латвії повідомило, що уряд Латвії продовжив до 10 лютого надзвичайний стан в муніципалітетах Лудза, Краслава, Аугшдаугава та Даугавпілс, які межують із Білоруссю. Зараз на кордоні з Білоруссю йде будівництво паркану.
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