Публіцист висловив таку думку в етері телеканалу "Еспресо".

"Якщо мир з Росією буде підписано на засадах втрати наших територій і Україна не стане членкинею НАТО, росіяни прийдуть знову й заберуть ще частину території. Аж до моменту, поки не дійдуть до Львова", - зазначив Портников.

Журналіст додав, що є й інший варіант, коли Україна стає членкинею НАТО, але зі втратою частини території.

"Росіяни будуть воювати й це продовжиться десятиліттями. Втрата частини території нікого не врятує. Лише відтермінує загибель. Є також інший варіант, коли Україна в такому скороченому вигляді стане учасницею Північноатлантичного альянсу", - зауважив Віталій Портников.

29 червня генсек НАТО Єнс Столтенберг повідомив, що Росія зі стратегічного партнера перетворилась на головну загрозу для Альянсу.

Наступного дня Столтенберг заявив, що НАТО допомагає Україні, аби запобігти більшому конфлікту, адже війна Російської Федерації з Північноатлантичним альянсом буде колосальною.

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