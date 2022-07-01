Якщо Україна втратить території та не вступить у НАТО, росіяни прийдуть з новою війною, - Портников
Журналіст Віталій Портников вважає, що російські окупанти прийдуть до нас із новою війною, якщо Україна втратить території та не стане членкинею у НАТО
Публіцист висловив таку думку в етері телеканалу "Еспресо".
"Якщо мир з Росією буде підписано на засадах втрати наших територій і Україна не стане членкинею НАТО, росіяни прийдуть знову й заберуть ще частину території. Аж до моменту, поки не дійдуть до Львова", - зазначив Портников.
Журналіст додав, що є й інший варіант, коли Україна стає членкинею НАТО, але зі втратою частини території.
"Росіяни будуть воювати й це продовжиться десятиліттями. Втрата частини території нікого не врятує. Лише відтермінує загибель. Є також інший варіант, коли Україна в такому скороченому вигляді стане учасницею Північноатлантичного альянсу", - зауважив Віталій Портников.
- 29 червня генсек НАТО Єнс Столтенберг повідомив, що Росія зі стратегічного партнера перетворилась на головну загрозу для Альянсу.
- Наступного дня Столтенберг заявив, що НАТО допомагає Україні, аби запобігти більшому конфлікту, адже війна Російської Федерації з Північноатлантичним альянсом буде колосальною.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
34.49
Купівля 34.49Продаж 35.2
-
EUR
Купівля 35.79Продаж 36.89
- Актуальне
- Важливе