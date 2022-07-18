Якщо укриттів поруч немає, під час тривоги треба йти до підвалів будинків або на паркінги, - пресофіцер ДСНС

Про це в ефіру Еспресо сказав пресофіцер ДСНС України Олександр Хорунжий

"Я хочу сказати про інформаційну роботу, зокрема попереджати і постійно проводити з людьми роботу, що внаслідок повітряних тривог потрібно одразу іти до укриттів. Якщо укриття далеко, то є споруди подвійного призначення - це підвали житлових будинків або паркінги в торгівельних центрах. Саме в цих приміщеннях є ймовірність врятувати своє життя", - сказав він.

Хорунжий зауважив, що багато чого залежить від людей, які під час повітряної тривоги не будуть просто залишатися або в будівлях, або прогулюватися, а дійсно зможуть укритися від обстрілів.

"ДСНС готова виконувати роботи за призначенням - у нас зараз на чергуваннях знаходяться близько 8,5 тис. рятувальників. Ця кількість може збільшитися відповідно до потреб до 14 тис. Зараз проводяться комісійні обстеження і надаються поради щодо об'єктів укриття саме суб'єктам господарювання. За сховища та укриття відповідають вони та військово-цивільні адміністрації громад", - зазначив пресофіцер.

Він також прокоментував ситуацію з пожежами в полях.

"41 пожежа з початку року на полях, де були зернові. Люди дійсно інколи порушують правила пожежної безпеки і це відволікає наші підрозділи, коли потрібно ліквідовувати надзвичайні ситуації і пожежі. Наша техніка залучається на гасіння таких пожеж", - сказав Хорунжий.

Пресофіцер зазначив, що з початку року в лісах сталось 483 пожеж, половина з них - за вини людей.

"Непогашене багаття, спалювання стерні, сміття на власних подвір'ях і через вітер воно розповсюджується. Хотілось б звернутися до людей - не спалювати сміття, не ходити до лісу, не розпалювати вогонь. Як правило літній період - пожежонебезпечний, він спричинює ці пожежі, особливо зараз вітряна погода. Часто зараз наші підрозділи, як через необережне поводження людей, так і внаслідок бойових дій. Як можемо, намагаємось зберегти наші поля". - підсумував він.