Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна війна з Росією Якщо в Пригожина не залишиться ресурсів, значить РФ витратила їх на Бахмутському напрямку, - Фейгін
Ексклюзив

Якщо в Пригожина не залишиться ресурсів, значить РФ витратила їх на Бахмутському напрямку, - Фейгін

11 березня, 2023 субота
14:36
війна з Росією Марк Фейгін

Російські генерали тішаться виснаженню ПВК Вагнера, і, якщо у вагнерівців не залишиться ресурсів, значить їх витратили біля Бахмута

Про це заявив російський опозиціонер Марк Фейгін в етері Еспресо.

"І зараз вже відбувається певна констатація, що видихається ПВК Вагнер, від цього звісно, дуже радіє весь генералітет, і Герасімов, і Шойгу, вони його ненавидять. Ну і, адміністрацію президента він теж копав ногами. Тому, якщо в Пригожина не залишиться ресурсів, вони всі будуть витрачені на Бахмут, а ви самі казали, що там гігантські втрати. Британці про це повідомляють, що там в день різні цифри називають – 500 - 800 людей гине, у якісь дні ледь не до 2 тис. У це я охоче вірю", - наголосив він. 

За словами Марка Фейгіна, генштабу й міноборони РФ потрібно, щоб не залишилося в живих вагнерівців, адже так із ними буде легше впортатися. Політик зауважив, що в цьому полягає й апаратна, і військова логіка.

  • 8 березня CNN написало, що кількість вагнерівців у районі Бахмута зменшується порівняно з  регулярними військами РФ.
Новини
Україна
Росія
Донеччина
Сергій Шойгу
Валерій Герасимов
Бахмут
Вагнергейт
Військові новини
Читайте також:
путін і орбан
9 березня, 2023 четвер
Орбан заявив, що Угорщині доведеться переглянути відносини з Росією
10 березня, 2023 п'ятниця
Наступ російських військ ще не почався, - генерал Кривонос
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль
10 березня, 2023 п'ятниця
Кабмін ухвалив рішення щодо невідкладного будівництва оборонних фортифікаційних споруд в окремих областях
Київ
+5°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 38.05
    Купівля 38.05
    Продаж 38.9
  • EUR
    Купівля 39.86
    Продаж 40.82
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2023, субота
11 березня
15:49
Віктор Медведчук
Медведчук каже, що в Україні з нього кілька місяців не знімали кайданки
15:34
"Ця тема не стоїть на порядку денному": Італія не планує переносити посольство в Ізраїлі до Єрусалима
15:27
Тайсон Ф'юрі та Джозеф Паркер (ліворуч)
Ф'юрі запросив для підготовки до бою з Усиком ексчемпіона світу
15:15
Литва прапор
Литва святкує День відновлення незалежності
15:15
Гвардія наступу
До підрозділів "Гвардії наступу" набрали необхідну кількість бійців
14:57
Норвегія
ЗСУ готові у найкоротші терміни направити воїнів-зенітників на навчання до Норвегії
14:56
Оновлено
Минай - Олександрія
"Минай" відібрав очки у "Олександрії", результати та розклад інших матчів 17-го туру
14:44
СУ-35
Іран оголосив, що домовився з Росією про купівлю винищувачів Су-35
14:38
Ріші Сунак
Прем’єр Британії Сунак хоче використати коронацію Чарльза ІІІ для налагодження відносин із Китаєм, - The Times
14:38
Ексклюзив
Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко зі своїм міністром оборони Віктором Хреніним
Лукашенко може брати участь у підготовці великої провокації з боку Білорусі, - Санніков
14:30
У 2023 році Україна виростить вдвічі більше сільгосппродукції, ніж споживе, - Мінагропром
14:20
Оскар
Кулеба розкритикував організаторів "Оскара" за відмову показати звернення Зеленського
14:02
OPINION
Богдан Данилишин
Надходження до держбюджету майже удвічі менші за касові видатки
13:47
Банк Кремнієвої долини
Банк Кремнієвої долини зазнав найбільшого банкрутстсва в США з часів кризи 2008 року
13:44
Тайсон Ф'юрі
У Ф'юрі пояснили, чому Усик не заслуговує на однаковий гонорар з британцем
13:30
танк Leopard 1
Данія має намір надати Україні першу партію танків Leopard 1 упродовж весни
13:19
Пентагон
Пентагон запросить $170 млрд, зокрема для заміни зброї, відправленої Україні, - Bloomberg
13:09
на фото: мечі
Митниця США затримала посилку РФ з трьома скіфськими мечами. Їх передали українському посольству
12:49
Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай
Росіяни на Луганщині закривають міста, цивільні не мають доступу до лікарень та мережі
12:30
Херсон опинився під обстрілом РФ, є загиблі та постраждалі
12:24
Дмитро Медведєв
Медведєв запропонував змінити назву України
12:13
на фото: пошкодження
Упродовж доби росіяни гатили по Донеччині: пошкоджено багатоповерхівки, лінії електропередачі, дві людини загинули
12:11
Тайсон Ф'юрі
Ф'юрі прокоментував відповідь Усика на свій ультиматум
12:02
OPINION
Анатолій Амелін
Корупція просто скрізь
11:52
Олександр Сирський (ліворуч)
Генерал-полковник Сирський заявив, що контрнаступ ЗСУ "вже не за горами"
11:32
Куп'янськ прапор звільнені території
На Харківщині затримали чоловіка, який під час окупації Куп'янська організував мовлення російських телеканалів
11:21
Марія Захарова
У МЗС РФ відреагували на рішення Зеленського щодо петиції про перейменування Росії на Московію
11:03
Томас Бах
Британія звернулася до спонсорів Олімпіади-2024 з проханням не допустити на Ігри росіян та білорусів
11:00
Пресреліз
Григорій Козловський і ФК "Рух" відправили на передову для ЗСУ вісім "Посейдонів"
11:00
обстріл Херсону
Минулої доби РФ випустила 355 снарядів по Херсону й області: пошкоджено будинки, є загиблі й поранені
10:38
Сі Цзіньпін
У МЗС Канади закликали Сі Цзіньпіна до діалогу із Зеленським
10:35
Робота з відновлення електропостачання Херсон
Через атаку на енергосистему 9 березня світло вимикатимуть у двох областях
10:32
Мікрочіп
США планують посилити обмеження на експорт мікрочипів до Китаю, - Bloomberg
10:13
крилата ракта "Калібр"
Росія вивела в Чорне море ракетоносій "калібрів"
10:08
OPINION
Валерій Пекар
Як уникнути інерційного сценарію перемоги та миру?
09:51
Ситуація на Харківщині: РФ надалі обстрілює прикордоння, а в Харкові світло з'явилося в усіх абонентів міста
09:44
Карім Бензема та Дідьє Дешам (праворуч)
Тренер збірної Франції пояснив відсутність володаря "Золотого м'яча" на ЧС-2022
09:21
Джейк Салліван
США закликали Грузію не ухилятися від санкцій проти Росії
09:20
Ексклюзив
Сергій Кривонос
Бахмут треба було здавати ще три тижні тому, - генерал Кривонос
09:15
ЗСУ Бахмут
Британська розвідка: лінія фронту в Бахмуті відтепер проходить по річці в центрі міста
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

Підтримку виробництва англійської версії сайту здійснено в рамках проєкту за підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні. Погляди авторів не обов'язково збігаються з офіційною позицією уряду США. / Developing of webpage’s English version supported by the Media Development Fund of the U.S. Embassy in Ukraine. The views of the authors do not necessarily reflect the official position of the U.S. Government


  • © 2023 ESPRESO.TV