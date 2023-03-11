Якщо в Пригожина не залишиться ресурсів, значить РФ витратила їх на Бахмутському напрямку, - Фейгін
Російські генерали тішаться виснаженню ПВК Вагнера, і, якщо у вагнерівців не залишиться ресурсів, значить їх витратили біля Бахмута
Про це заявив російський опозиціонер Марк Фейгін в етері Еспресо.
"І зараз вже відбувається певна констатація, що видихається ПВК Вагнер, від цього звісно, дуже радіє весь генералітет, і Герасімов, і Шойгу, вони його ненавидять. Ну і, адміністрацію президента він теж копав ногами. Тому, якщо в Пригожина не залишиться ресурсів, вони всі будуть витрачені на Бахмут, а ви самі казали, що там гігантські втрати. Британці про це повідомляють, що там в день різні цифри називають – 500 - 800 людей гине, у якісь дні ледь не до 2 тис. У це я охоче вірю", - наголосив він.
За словами Марка Фейгіна, генштабу й міноборони РФ потрібно, щоб не залишилося в живих вагнерівців, адже так із ними буде легше впортатися. Політик зауважив, що в цьому полягає й апаратна, і військова логіка.
- 8 березня CNN написало, що кількість вагнерівців у районі Бахмута зменшується порівняно з регулярними військами РФ.
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