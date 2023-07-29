Якщо вагнерівці збираються йти у Жешув, то там на них чекає сюрприз, - віцемаршалок Сенату Республіки Польща
Міхал Камінський, віцемаршалок Сенату Республіки Польща, член Європарламенту V, VI та VII скликання, зазначив, що територія НАТО - єдиний простір безпеки, тому в Жешуві вже перебувають американські солдати та офіцери
Про це він розповів в етері Еспресо.
"Поляки достатньо серйозно ставляться до загрози з боку Росії, бо ця держава є агресором в Україні, окупантом у сусідній Білорусі. Тому, як терористична країна, Росія – небезпечна, у тому числі небезпечний і її громадянин та злочинець Пригожин, який існує у російському військово-політичному просторі. А щодо цих конкретних погроз, які висловив Лукашенко, говорячи, що вагнерівці прийдуть у Польщу, то це ніхто серйозно не сприймає", - прокоментував віцемаршалок Сенату Республіки Польща.
Міхал Камінський сказав, якщо вагнерівці збираються йти у Жешув, то там на них чекає дуже великий сюрприз.
"У Жешуві вже перебувають американські солдати та офіцери. Звісно, там вже й американські ППО, які захищають аеропорт. Хай ці вагнерівці нападають на американських солдатів на польській території. Ми, як територія НАТО, стаємо єдиним простором безпеки. Президент США, який був у Варшаві у цьому році, сказав, що НАТО буде захищати кожен сантиметр польської землі. А Пригожина ми будемо сприймати як терориста, за яким стоїть російська та білоруська держави. Однак навряд чи відбудеться похід вагнерівців на Варшаву", - зауважив Камінський.
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