Про це він розповів в етері Еспресо.

"Поляки достатньо серйозно ставляться до загрози з боку Росії, бо ця держава є агресором в Україні, окупантом у сусідній Білорусі. Тому, як терористична країна, Росія – небезпечна, у тому числі небезпечний і її громадянин та злочинець Пригожин, який існує у російському військово-політичному просторі. А щодо цих конкретних погроз, які висловив Лукашенко, говорячи, що вагнерівці прийдуть у Польщу, то це ніхто серйозно не сприймає", - прокоментував віцемаршалок Сенату Республіки Польща.

Міхал Камінський сказав, якщо вагнерівці збираються йти у Жешув, то там на них чекає дуже великий сюрприз.

"У Жешуві вже перебувають американські солдати та офіцери. Звісно, там вже й американські ППО, які захищають аеропорт. Хай ці вагнерівці нападають на американських солдатів на польській території. Ми, як територія НАТО, стаємо єдиним простором безпеки. Президент США, який був у Варшаві у цьому році, сказав, що НАТО буде захищати кожен сантиметр польської землі. А Пригожина ми будемо сприймати як терориста, за яким стоїть російська та білоруська держави. Однак навряд чи відбудеться похід вагнерівців на Варшаву", - зауважив Камінський.