Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Війна з Росією США про погрози ПВК Вагнера йти на Польщу: захищатимемо кожен дюйм території НАТО

США про погрози ПВК Вагнера йти на Польщу: захищатимемо кожен дюйм території НАТО

25 липня, 2023 вiвторок
04:30
Війна з Росією Лукашенко і Путін

Польща є членом НАТО, тому Сполучені Штати захищатимуть кожен дюйм її території у разі реальної загрози з боку Росії чи Білорусі

Про це заявив речник Держдепартаменту США Меттью Міллер, повідомляє РБК-Україна.

"Наш альянс з Польщею міцний. Польща – член НАТО, і ми за необхідності захищатимемо кожен дюйм території НАТО", - заявив представник американського зовнішньополітичного відомства.

Раніше Олександр Лукашенко показово поскаржився російському диктатору Володимиру Путіну на те, що його почали напружувати найманці ПВК Вагнера. Вони, нібито, "просяться на Захід" і хочуть на екскурсію до Варшави та Жешува.

Путін назвав землі Польщі "подарунком Сталіна". Які це може мати наслідки

21 липня президент РФ Володимир Путін на засіданні російського радбезу заявив, буцімто Польща та Литва планують окупацію України, а західні території Польщі він взагалі назвав "подарунком Йосипа Сталіна".

"Західні території нинішньої Польщі - подарунок Сталіна полякам. Чи наші друзі у Варшаві забули про це? Ми нагадаємо", - сказав Путін.

За його словами, поляки начебто мріють загарбати західні області України.

"Що стосується польських лідерів, то, мабуть, вони розраховують під натовською парасолькою сформувати якусь коаліцію і прямо втрутитися у конфлікт в Україні, щоби потім відірвати собі шматок пожирніше, повернути собі, як вони вважають, свої історичні території - сьогоднішню західну Україну", - видав пропагандистський наратив господар Кремля.

У відповідь на це 22 липня МЗС Польщі терміново викликало на бесіду російського посла у Варшаві Сергія Андрєєва. За словами очільника польської дипломатії Павела Яблонського, їхня зустріч виявилася дуже короткою. Під час неї посол дуже нервував, ставився до нього неприязно, а поведінка не відповідала нормам дипломатичного протоколу.

Яблонський зазначив, що це не перша подібна ситуація і що поведінка посла відображає ставлення країни, яку він представляє. На його думку, така позиція свідчить про те, що Росія не має наміру досягати жодних цілей дипломатичним шляхом.

"Така провокаційна поведінка з боку Росії триває місяцями, тому ми очікуємо, що ця політика буде продовжуватися, і найближчим часом буде більше провокацій, оскільки Росія стежить за ситуацією в Польщі", - заявив Яблонський.

Своєю чергою експерт з питань зовнішньої та безпекової політики “Центру оборонних стратегій” (Україна) Олександр Хара вважає, що Путін, цілком ймовірно, може готуватись до війни з Польщею. Таку думку політолог висловив в етері телеканалу "Еспресо".

"Путін може готуватись до війни проти Польщі. Оскільки програти Україні, яку, як він стверджує, вигадав Ленін, для нього буде приниженням. А от програти блоку НАТО не така вже й ганьба. Він цілком може довести ситуацію подібну до Карибської кризи, а потім шукати компроміс, що також є чудовим варіантом виходу із ситуації для російського населення. Навіть те, що вагнерівці були передислоковані на територію Білорусі, може бути частиною цієї гри Путіна", - пояснив Хара.

Експерт наголосив, що Путін може вдатись до прямого зіткнення з НАТО через невдачі в Україні

"ПВК Вагнера від початку фінансувався з бюджету РФ. Проте зараз Кремль може змінити риторику і заявляти, що там якісь добровольці, які можуть розпочати бої за Сувальський коридор. Тобто різні сценарії можуть бути. Неможливість Путіна досягти якихось цілей в Україні, можуть підштовхнути його до різних абсурдних дій", - додав Хара.

Польща
Олександр Лукашенко
НАТО
США
Читайте також:
24 липня, 2023 понедiлок
На Бердянському напрямку українські військові просунулись від 350 м до 1,4 км
колаборант Луганщина Сватове
23 липня, 2023 неділя
На тимчасово окуповану Луганщину росіяни масово заселяють представників малих народів РФ, - Гайдай
поліція
22 липня, 2023 субота
"Ти - бандерка". У Миколаєві поліція відкрила провадження на чоловіка, що принижував жінок за українську мову
Київ
+21°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 36.63
    Купівля 36.63
    Продаж 37.38
  • EUR
    Купівля 40.76
    Продаж 41.75
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, вiвторок
25 липня
04:02
львівські десантники
У Дії представили освітній серіал про різні аспекти у житті військового
03:34
Чехія Україна
У Празі біля будинку родини власника холдингу ВПК РФ показали наслідки ракетних ударів по Україні
03:06
Гендиректор МАГАТЕ Гроссі прибув на захоплену росіянами ЗАЕС
МАГАТЕ зафіксувало протипіхотні міни у буферній зоні Запорізькій АЕС
02:38
Держдеп США
Держдеп уточнив, яку площу України вдалося звільнити від окупації РФ
02:10
Атака дронів на Київ, Shahed, шахеди, ППО
У столиці та низці областей загроза повітряної атаки: на Київщині працює ППО
01:42
лісові пожежі
Десятки загиблих, тисячі евакуйовані: В Алжирі тривають масштабні пожежі
01:14
Олексій Резніков
Резніков заявив, що контрнаступ йде за планом, хоч і відстає від графіка
00:47
Окупанти, ЗАЕС
РФ перевела 4-й енергоблок ЗАЕС у стан "гарячий зупин": Енергоатом заявив про грубе порушення правил експлуатації
00:25
У ЄС набув чинності план збільшення виробництва боєприпасів для України
2023, понедiлок
24 липня
23:58
Держдепартамент США
РФ готує операцію під чужим прапором у Чорному морі, - Держдеп США
23:47
Володимир Зеленський
Зеленський: є домовленість із Єврокомісією про граничний термін обмежень на ввезення зерна з України
23:32
WhatsApp
Україна однією з перших отримала доступ до функції WhatsApp зі створення каналів
22:49
Журналіст AFP Коллінз зазнав поранення від атаки дрона на позиції ЗСУ
22:42
Ексклюзив
Міноборони
Акселератор інноваційного розвитку: чим займається новий орган Міністерства оборони
22:17
РФ ударила по Костянтинівці: вбито 10-річного хлопчика, поранено 8 дітей та дорослих
22:14
Танк Leopard 2A4 іспанської армії
Іспанія відправила Україні танки Leopard, бронетранспортери, боєприпаси та медичні авто
22:03
Ексклюзив
Взявши ворога у кліщі, Сили оборони змусять його тікати з Бахмута, - боєць батальйону "Свобода" Лисенко
21:48
Аналітика
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Контрнаступ на півдні сповільнюють мінні поля щільністю в 1 млн мін. Колонка Сергія Згурця
21:31
В Україні ліквідували командира "Ленінградського полку" полковника Вашуніна
20:07
зброя пістолет
За перший місяць роботи до Єдиного реєстру зброї звернулися понад 15 тис. українців
20:05
OPINION
Ігор Гулик
Україна – Польща: Путін зайвий
19:55
Володимир Зеленський
Планування наступу й оборони, відповідь на удари РФ і розблокування Чорного моря: Зеленський провів засідання Ставки
19:53
війна проти Росії ЗСУ
Росіяни переобладнали у військовий шпиталь дитсадок у Раденську на Херсонщині, - Генштаб ЗСУ
19:50
путін
Путін підписав закон про заборону зміни статі у РФ
19:35
Оновлено
Росіяни атакували Одещину
Росіяни атакували дронами-камікадзе порт "Рені" на Одещині. Румунія відреагувала
19:28
Китай та росія
Китай таємно допомагає оснащувати армію РФ, - Politico
19:23
Сенс банк
У націоналізованому "Сенс банку" призначили нове керівництво
19:15
Ексклюзив
Швидка допомога на тимчасово окупованій частині Луганщини не працює, - керівник ОВА Лисогор
19:00
Огляд
переможні новини
Переможні новини 516 дня війни: "бавовна" у Криму і Москві та успіхи контрнаступу ЗСУ
18:57
Оновлено
на фото: СБУ
ДБР просить заарештувати підозрюваного в держзраді нардепа від ОПЗЖ Пономарьова. Він заперечує звинувачення
18:55
на фото люди розбирають завали будинків в Одесі. Наслідки обстрілу 23 липня 2023 року
Унаслідок атаки РФ 23 липня в Одесі пошкоджено щонайменше 61 будівлю, 146 квартир містян
18:53
марка Русский военный корабль
Поштова марка "Русскій воєнний корабль, іді…!" здобула "філателістичний Оскар"
18:38
КНДР
Китайські урядовці стануть першою іноземною делегацією, яка прибуде до КНДР після пандемії 
18:24
"Футурама"
Після 10 років затишшя: відбулася прем'єра 8 сезону "Футурами"
18:15
Ексклюзив
міський голова Енергодару Дмитро Орлов
Людям без паспорта РФ небезпечно пересуватися Енергодаром, - мер
18:09
зерно
"Путін хоче продавати крадене українське зерно": ГУР про атаки на порти
18:08
OPINION
Вікторія Сюмар
ФСБ руками СБУ керувало ФБР?
17:55
Італія
В Італії затримали 82 мафіозі
17:37
Польща
У РФ зник пам'ятник полякам - жертвам сталінських злочинів. Польща з'ясовує обставини
17:37
Німеччина домовилася з Польщею про ремонт пошкоджених в Україні танків Leopard
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

Підтримку виробництва англійської версії сайту здійснено в рамках проєкту за підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні. Погляди авторів не обов'язково збігаються з офіційною позицією уряду США. / Developing of webpage’s English version supported by the Media Development Fund of the U.S. Embassy in Ukraine. The views of the authors do not necessarily reflect the official position of the U.S. Government


  • © 2023 ESPRESO.TV