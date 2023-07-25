Про це заявив речник Держдепартаменту США Меттью Міллер, повідомляє РБК-Україна.

"Наш альянс з Польщею міцний. Польща – член НАТО, і ми за необхідності захищатимемо кожен дюйм території НАТО", - заявив представник американського зовнішньополітичного відомства.

Раніше Олександр Лукашенко показово поскаржився російському диктатору Володимиру Путіну на те, що його почали напружувати найманці ПВК Вагнера. Вони, нібито, "просяться на Захід" і хочуть на екскурсію до Варшави та Жешува.

Путін назвав землі Польщі "подарунком Сталіна". Які це може мати наслідки

21 липня президент РФ Володимир Путін на засіданні російського радбезу заявив, буцімто Польща та Литва планують окупацію України, а західні території Польщі він взагалі назвав "подарунком Йосипа Сталіна".

"Західні території нинішньої Польщі - подарунок Сталіна полякам. Чи наші друзі у Варшаві забули про це? Ми нагадаємо", - сказав Путін.

За його словами, поляки начебто мріють загарбати західні області України.

"Що стосується польських лідерів, то, мабуть, вони розраховують під натовською парасолькою сформувати якусь коаліцію і прямо втрутитися у конфлікт в Україні, щоби потім відірвати собі шматок пожирніше, повернути собі, як вони вважають, свої історичні території - сьогоднішню західну Україну", - видав пропагандистський наратив господар Кремля.

У відповідь на це 22 липня МЗС Польщі терміново викликало на бесіду російського посла у Варшаві Сергія Андрєєва. За словами очільника польської дипломатії Павела Яблонського, їхня зустріч виявилася дуже короткою. Під час неї посол дуже нервував, ставився до нього неприязно, а поведінка не відповідала нормам дипломатичного протоколу.

Яблонський зазначив, що це не перша подібна ситуація і що поведінка посла відображає ставлення країни, яку він представляє. На його думку, така позиція свідчить про те, що Росія не має наміру досягати жодних цілей дипломатичним шляхом.

"Така провокаційна поведінка з боку Росії триває місяцями, тому ми очікуємо, що ця політика буде продовжуватися, і найближчим часом буде більше провокацій, оскільки Росія стежить за ситуацією в Польщі", - заявив Яблонський.

Своєю чергою експерт з питань зовнішньої та безпекової політики “Центру оборонних стратегій” (Україна) Олександр Хара вважає, що Путін, цілком ймовірно, може готуватись до війни з Польщею. Таку думку політолог висловив в етері телеканалу "Еспресо".

"Путін може готуватись до війни проти Польщі. Оскільки програти Україні, яку, як він стверджує, вигадав Ленін, для нього буде приниженням. А от програти блоку НАТО не така вже й ганьба. Він цілком може довести ситуацію подібну до Карибської кризи, а потім шукати компроміс, що також є чудовим варіантом виходу із ситуації для російського населення. Навіть те, що вагнерівці були передислоковані на територію Білорусі, може бути частиною цієї гри Путіна", - пояснив Хара.

Експерт наголосив, що Путін може вдатись до прямого зіткнення з НАТО через невдачі в Україні

"ПВК Вагнера від початку фінансувався з бюджету РФ. Проте зараз Кремль може змінити риторику і заявляти, що там якісь добровольці, які можуть розпочати бої за Сувальський коридор. Тобто різні сценарії можуть бути. Неможливість Путіна досягти якихось цілей в Україні, можуть підштовхнути його до різних абсурдних дій", - додав Хара.