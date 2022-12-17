Якщо ви думаєте, що між Москвою та Ростовом є лінія ППО, то її немає, - Піонтковський

Про це він розповів в етері телеканалу "Еспресо"

"Паніка в Росії відображається навіть на їх пропаганді в ток-шоу. Той же загадковий російський експерт, якого постійно цитують, полковник Ходарьонок, просто пояснив, що ситуація гірша. Всі згадують ситуацію з Рустом, система стеження вела його літак від самого кордону до Красної площі. Просто не було прийнято політичного рішення щодо його знищення і посадки. У міністерстві оборони була розгубленість. І, як підкреслив полковник Ходарьонок, тут гірше. Якщо ви думаєте, що між Москвою та Ростовом є лінія протиповітряної оборони, то її немає. Всі ефективні засоби протиповітряної оборони кинуті в Україну на фронт. Це повна пустота, ситуація значно гірша, ніж у 1987 році", - пояснив Піонтковський.

Політолог наголосив, що Україна сама може розгорнути потужну ракетну програму, щоб завдавати ударів по території РФ.

"Тому ударом по військових аеродромах на території РФ Україна послала сигнал не тільки своєму ворогу, але і своєму союзнику — Сполученим Штатам Америки. Якого біса ви тягнете зі своїми ATACMS, якщо ми демонструємо спроможність бити по території РФ!? І якщо ви їх не передасте, ми все одно будемо виконувати цю місію. Зрештою, у нас теж є засоби, які здатні досягти будь-якої точки принаймні у європейській частині Російської Федерації", - додав він.